Son Mühür/Gamze Eskiköy- Akbelen direnişinin sembol ismi Zehra Nine’nin ölümünün hemen ardından bölgede jandarma eşliğinde zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki gösteren İzmir Barosu, yapılan müdahaleyi “faşizm” olarak niteledi. Baro, Anayasa ve Zeytincilik Yasası’nın hiçe sayıldığını vurgulayarak, doğaya ve hukuka yönelen bu saldırıya karşı hem yargı önünde hem de kamuoyu nezdinde mücadele edeceklerini açıkladı.

Halkın geleceğini yok ediyorlar!

“Akbelen direnişinin sembol ismi Zehra Nine’nin ölümünün ertesi günü, şafak vakti jandarma eşliğinde Akbelen’e girilerek zeytin ağaçları kökünden kesilmeye başlanmıştır. Bu vahim müdahale, yalnızca doğaya değil, hukuka ve toplumsal vicdana da yapılmış ağır bir saldırıdır.

Üstelik bugün yapılan işlem, zeytin ağaçlarının sökülüp yeniden dikilmesine uygun olmayan bir dönemde gerçekleştirilmiş, böylece “yeniden dikeceğiz” söyleminin bir yalandan ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Mahkeme süreci beklenmeden, köylünün ve halkın iradesi hiçe sayılarak gerçekleştirilen bu katliam, doğa, hukuk ve vicdan katliamıdır. Zehra Nine’nin mirasına, köylülerin iradesine ve toplumun geleceğine yönelmiş bu saldırı asla kabul edilemez.

Üstelik Akbelen’de yaşanan bu hukuksuzluk sırasında Milas Jandarma Komutanlığı tarafından Nejla Işık, Halil Şallı, Seçil Şallı ve Serpil Şallı gözaltına alınmıştır. Zeytin ağaçlarını savunan köylülerin susturulmaya çalışılması, yaşanan doğa kıyımına bir de hukuk dışı baskı eklemiştir.

Zeytin, bu toprakların bereketi ve yaşam kaynağıdır. Onu yok etmek; köylünün ekmeğini, halkın geleceğini yok etmektir.

İzmir Barosu olarak altını çiziyoruz:

Anayasa’nın 56. ve 169. maddeleri ile 3573 sayılı Zeytincilik Yasası hiçe sayılarak yapılan bu yok ediş, suçtur.

Doğaya, köylünün iradesine ve hukuka yönelen bu saldırının karşısında durmaya; hem yargı önünde hem kamuoyu nezdinde mücadele etmeye devam edeceğiz”