Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılığı organizasyonlarından biri haline gelen Tuna Masters serisinin ilk ayağı, 50 teknenin katılımıyla Seferihisar’da gerçekleşti. Sert hava koşullarına rağmen usta balıkçılar dev Bluefin orkinosların peşinde mücadele etti.

185,5 kiloluk dev orkinos

Turnuvanın final gününde Bluefin Ekibi, 235 cm uzunluğunda ve 185,5 kg ağırlığında bir orkinos yakalayarak “En Büyük Balık” ödülünü kazandı. Bu unutulmaz yakalama, Tuna Masters TEOS’un 10. yılına damga vurdu.

Klasmanda öne çıkanlar

Genel Klasman 1.si: Bluefin Ekibi – 846,6 puan (43,5 kg ve 97,6 kg Bluefin)

Genel Klasman 2.si: Fiume Ekibi – 332,4 puan (55,4 kg Bluefin)

Genel Klasman 3.sü: Anatoli Ekibi – 261 puan (43,5 kg Bluefin)

Ödüller, Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, Liman Başkanı Ahmet Olcay ve sektör temsilcileri tarafından takdim edildi.

“Şampiyonlar Alaçatı’da belli olacak”

Organizatör Murat İyriboz, turnuvanın önemini şu sözlerle dile getirdi:

“10 yıldır Teos’ta çok ve dev balık yakalamaya alıştık. Bu yıl deniz ve hava koşulları oldukça zorluydu. Ancak 185,5 kg’lık dev orkinos, 10. yılımızı taçlandırdı. Burada kazanılan puanlar, 18-21 Eylül’de Alaçatı’da yapılacak Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025’e taşınacak. Şampiyonlar orada belli olacak.”

Teos Marina’dan gurur mesajı

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü ise ev sahipliğin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek,

“StafuPro Tuna Masters TEOS 2025 sadece bir balıkçılık turnuvası değil, aynı zamanda Teos Marina’nın bölgesel ve uluslararası vizyonunu yansıtan özel bir organizasyon. 10 yıldır bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporun, dostluğun ve sürdürülebilir denizciliğin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.