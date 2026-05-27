Son Mühür/Selda Meşe- İzmir’in Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamındaki hedeflerini hayata geçirmek amacıyla kurulan M-LAB; akademi, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını ortak çalışma zeminde buluşturarak kentin uluslararası iş birlikleri geliştirmesine, Avrupa fonlarına erişimine ve proje üretme kapasitesinin artırılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Misyon Kent İzmir

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ile İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ortaklığında faaliyet gösteren M-LAB tarafından düzenlenen “Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü” etkinliğinde, Avrupa Birliği’nin milyarlarca Euro’luk araştırma ve inovasyon fonlarına yönelik yeni çağrılar, proje fırsatları ve İzmir’in “Misyon Kent” sürecindeki rolü ele alındı.

Avrupa Birliği’nin beş temel misyonu



Etkinlikte, Avrupa Birliği'nin milyarlarca euro büyüklüğündeki "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü” kapsamında 2026 yılında açılacak yeni çağrılar ve proje alanları detaylı şekilde tanıtıldı. İzmir’in “10 Büyük Zorluk” yaklaşımı ile Avrupa Birliği’nin beş temel misyonu arasındaki ilişki değerlendirilerek; İklim değişikliğine uyum, iklim nötr ve akıllı şehirler, kanser araştırmaları, okyanuslar ve suların restorasyonu ile toprak sağlığı başlıkların öncelikli alanlar olduğu vurgulandı.



İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir’in Avrupa Avrupa genelinden seçilen 112 Misyon Kenti arasında yer aldığını ve Avrupa Birliği dışından “Misyon Etiketi” alan ilk şehir olduğunu vurguladı.



Etkinlik kapsamında ayrıca New European Bauhaus yaklaşımı, iklim uyum çözümleri, sürdürülebilir mobilite, yapılı çevre, deniz ve tatlı su ekosistemleri ile toprak sağlığı alanlarında açılacak yeni çağrılar hakkında detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

