Son Mühür- 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) tarafından düzenlenen basın açıklamasına İzmir Barosu da katıldı. Açıklama öncesinde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, tüketici haklarının yalnızca alışveriş ve gıda güvenliği ile sınırlı görülmemesi gerektiğini vurguladı.



“Tüketici hakları çok geniş bir alan”



TÜKODER’in uzun yıllardır tüketicinin haklarını korumak için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, İzmir Barosu olarak bu çalışmaları desteklediklerini ifade etti.



Yılmaz konuşmasında, tüketici haklarının yalnızca tüketim ürünleriyle sınırlı olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:



“Tüketici hakları dediğimiz alan oldukça geniştir. Özellikle dijital alanda yaşanan haksızlıklar, dünyada ve ülkemizde yaşanan savaş ikliminin yarattığı ekonomik şiddet ve yurttaşların giderek yoksullaşması bu alanı doğrudan etkilemektedir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalan yurttaşların adalete erişimi de ciddi biçimde zorlaşmaktadır.”





Son dönemde pilot uygulamalar üzerinden vatandaşların adalete erişiminin zorlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Yılmaz, artan hukuksuzluklara karşı dayanışma içinde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. İzmir Barosu bünyesinde tüketici hakları alanında çalışmalar yürüten bir komisyon bulunduğunu da hatırlatarak TÜKODER ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.



TÜKODER’den tüketici hakları çağrısı



Yılmaz’ın konuşmasının ardından TÜKODER adına yapılan basın açıklamasında, Dünya Tüketici Hakları Günü’nün tüketicilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekmek açısından önemli bir gün olduğu vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’de tüketicilerin en önemli sorunları arasında derinleşen yoksulluk, düşen alım gücü ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorlukların bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra piyasada artan güvensiz ve standart dışı ürünler, taklit ve tağşiş ürünler ile yetersiz denetimlerin tüketicilerin sağlığını ve ekonomik haklarını tehdit ettiği ifade edildi. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin dijital platformlarda yeni hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada; kişisel verilerin korunması, yanıltıcı dijital reklamlar ve çevrim içi alışverişlerde yaşanan mağduriyetlerin giderek arttığı kaydedildi.



“Tüketici hakları aynı zamanda demokrasi meselesidir”



Basın açıklamasında ayrıca tüketici haklarının yalnızca piyasa düzeniyle ilgili bir konu olmadığı, aynı zamanda demokrasi, sosyal adalet ve insan hakları meselesi olduğu vurgulandı. Kamu otoritelerine; ürün güvenliği denetimlerinin artırılması, taklit ürünlere karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması, dijital tüketici haklarının güçlendirilmesi ve Tüketici Hakem Heyetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi çağrısı yapıldı.