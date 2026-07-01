Son Mühür- İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan yabancıların maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açıklamayı, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dinçer Dikmen okudu.



Basın açıklamasında, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde uzun yıllardır farklı hukuki yollarla gündeme taşınan hak ihlallerine ilişkin yeni ihbar ve tutanakların İzmir Barosu'na ulaştığı belirtilerek, özellikle sağlık hakkına erişimin engellenmesi, hijyen koşullarının yetersizliği ve uzun süreli idari gözetim uygulamalarına dikkat çekildi. Açıklamada, kurum personeli tarafından yapılan ihbarların; yabancıların sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi aksaklıklar yaşandığı, hastane sevklerinin geciktirildiği, revir hizmetlerinde ayrımcı uygulamaların bulunduğu, sağlık personeline baskı yapıldığı ve acil sağlık müdahalelerinin dahi engellenmeye çalışıldığı yönündeki iddialar paylaşıldı. Ayrıca su kesintileri nedeniyle hijyen koşullarının sağlanamadığı, uyuz ve benzeri bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığı, temizlik malzemelerinin yetersiz olduğu ve kapasitenin üzerinde kişi barındırılması nedeniyle yaşam koşullarının ağırlaştığı hususlarını içerdiği ifade edildi.

İki yıldır tahtakurusu ve böcek istilası devam ediyor

İzmir Barosu, merkezde yaklaşık iki yıldır devam eden tahtakurusu ve böcek istilasının halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu, idari gözetim altındaki kişilerin vücutlarında ağır yaralanmalara neden olan bu sorunun kalıcı biçimde çözülemediğini belirtti. Bu kapsamda İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İzmir Tabip Odası'na gerekli denetimlerin yapılması talebiyle başvuruda bulunulacağı açıklandı. Açıklamada ayrıca, idari gözetime alternatif tedbirlerin uygulanması gerekirken yabancıların aylarca, bazı durumlarda bir yılı bulan sürelerle geri gönderme merkezinde tutulmaya devam edildiği belirtilerek, bu uygulamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.



Merkezdeki sağlık ve hijyen koşullarının iyileştirilmeli

İzmir Barosu, Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak; idari gözetime alternatif yükümlülüklerin öncelikli olarak uygulanmasını, merkezdeki sağlık ve hijyen koşullarının iyileştirilmesini, yeterli sağlık personeli ve tercüman istihdam edilmesini, özel ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve temel insan haklarına uygun yaşam koşullarının sağlanmasını talep etti. Basın açıklamasının sonunda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağına dikkat çekilerek, İzmir Barosu'nun kendisine ulaşan hak ihlallerine ilişkin tutanak ve fotoğraflarla belgelenen iddialara sessiz kalmayacağı, insan onurunun korunması ve hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.