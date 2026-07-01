Son Mühür- İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ardından tutuklanan zincirin son halkası Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin oldu.

Rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında tutuklanan Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

Kronik sağlık problemleri bulunan İsmail Yetişkin'in cezaevi şartlarında tedavisinin zorlaşacağına dikkat çeken son isim CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu.



Yaratacağı risk ortada...



''Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin, haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören kronik bir böbrek hastasıdır. Cezaevi koşullarının, sürekli ve hayati nitelikte tedavi gerektiren ağır kronik hastalar açısından yaratacağı risk ortadadır'' hatırlatmasında bulunan Sevda Erdan Kılıç,

''Hukuk devleti; en zor zamanlarda dahi insan onurunu, yaşam hakkını, sağlık hakkını ve adil yargılanma ilkesini koruyabildiği ölçüde hukuk devletidir. Tutukluluk bir tedbirdir; cezaya, hele ki insan sağlığını tehdit eden bir infaza dönüşmemelidir'' vurgusunda bulundu.



Tutuksuz yargılama esas olmalı...



''Seçilmiş belediye başkanlarıyla ilgili süreçlerde tutuksuz yargılanma esas olmalı'' diyen Kılıç,

''İsmail Yetişkin’in sağlık durumu dikkate alınarak tedavisinin kesintisiz, güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda sürdürülebileceği hukuki yol derhal işletilmelidir'' mesajı verdi.