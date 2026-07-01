Son Mühür- Menderes Belediye Başkanı İlkaç Çiçek döneminde gerçekleştirilen tasarraf dönemi ile kiralama dönemine son verilmişti. Kurulan yeni araç filosuna bir araç alımı daha gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan girişimlerin ardından verilecek olan ekskavatörün anahtarını teslim aldı. Başkan Çiçek’e toplantıda temsili anahtarı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti.

Alınan araçla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapmış olduğumuz girişimlerin ardından belediye filomuza yüksek maliyetli bir adet ekskavatör kazandırdık. Ankara'da yapılan törenin ardından iş makinemizin anahtarını da teslim aldık. Destekleri için Türkiye Belediyeler Birliğine ve Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederim. Menderes'imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Biz, ‘ranta değil halka’ diyerek yola çıktık"

Konuşmasına devam eden Başkan Çiçek, “Biz, ‘ranta değil halka’ diyerek yola çıktık. Göreve gelir gelmez kiralama devrine son vermek için çalışmayı başlattık. Kendi bünyemizde araç filomuzu kurduk. Her geçen gün de araç filomuzu büyütüyoruz. İlk günden itibaren dedikodulara kulağımızı tıkadık, işimize odaklandık. Tüm dedikodulara inat Menderes için çalışmaya devam!” ifadelerini kullandı.

"Genişleyen filomuz daha da gelişecek"

Çiçek çalışmaların devamının geleceğinden bahsederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu konuda çalışmalarımız sürecek. Genişleyen filomuz daha da gelişecek. Kısa süre sonra yine kendi imkanlarımızla belediye bünyemize yeni araçlarımızı kazandırarak filomuzu büyütecek, belediye tarihindeki en büyük araç filosunu kurmaya devam edeceğiz. Odağımız her zaman halka hizmettir. Bu doğrultuda doğru işlere imza atmaya devam edeceğiz”

