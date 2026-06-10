Son Mühür/ Beste Temel- Balçova Belediyesi, bürokrasinin en büyük zaman hırsızı olan "evrak arama" dönemini kapatıyor.

Balçova İlçe belediyesi, yılların birikimi olan büyük fiziksel arşivini tek bir merkezde topladı ve tamamen dijital dünyaya entegre etmek için düğmeye bastı. Kurulan yeni sistemle birlikte, artık tozlu raflar arasında saatlerce belge aranmayacak; milyonlarca resmi evrak tek bir tıkla personelin ekranına gelecek.

Tozlu raflar tarihe karıştı

Yıllardır farklı müdürlüklerin depolarında, klasörler içinde saklanan geçmiş döneme ait resmi belgeler, dosyalar ve kurumsal kayıtlar tek tek masaya yatırılıyor. Özel ekipler tarafından titizlikle taranan bu belgeler, yüksek çözünürlüklü olarak dijital sisteme aktarılıyor.

Ancak çalışma sadece bir "tarama" işleminden ibaret değil. Sistemin asıl can damarını, evrakların yapay zeka ve akıllı algoritmalarla etiketlenmesi oluşturuyor. "Evrak akıllandırma" adı verilen bu yöntemle, sisteme yüklenen her belgeye akıllı kimlikler tanımlanıyor.

Vatandaşın bekleme süresi tarihe karışıyor

Bu teknolojik hamlenin doğrudan yansıyacağı yer ise belediye koridorları ve vatandaşlar olacak. Geçmişte bir imar planı, ruhsat belgesi ya da resmi yazıya ulaşmak günler alabiliyordu. Yeni sistem bu süreyi saniyelere indiriyor.

Vatandaş bir talepte bulunduğunda, ilgili personel merkezi dijital arşivden saniyeler içinde evrakı çekip işlemi sonuçlandırabilecek. Zaman kaybı sıfıra inecek. Üstelik diğer kamu kurumlarıyla yapılan resmi yazışmalarda da bürokratik engeller bu sayede aşılacak.

"Geleceği planlıyoruz"

Projenin vizyonunu ve hedeflerini paylaşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, teknolojiyi kamu hizmetinin merkezine koyduklarını belirtti. Kurumsal hafızayı korumanın önemine değinen Yiğit, şunları söyledi:

"Teknolojiyi yalnızca bugünü değil, geleceği planlamak için de kullanıyoruz. Kurumsal hafızamızı koruyan, erişimi kolaylaştıran ve hizmet kalitemizi artıran bu dönüşümle Balçova’da daha güçlü bir belediyecilik anlayışını büyütüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek, kurumlar arası süreçleri daha etkin yönetebilmek adına dijital dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

