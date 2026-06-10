Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran tahminlerine göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’da Sivas ve Yozgat dışında kalan iller, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz’de Giresun hariç tüm kesimler ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleriyle Denizli’nin doğusu ve Van’ın doğu kesimlerinde de aralıklarla yağış görüleceği öngörülüyor. Güney bölgelerde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İzmir hava durumu 10 Haziran 2026
İzmir’de 10 Haziran 2026 günü güneşli ve sakin bir hava etkili oluyor. Kentte sıcaklık değerleri 19 ila 22 derece arasında ölçülürken, rüzgarın saatte yaklaşık 8 kilometre hızla estiği belirtiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor.
İzmir ilçelerde hava durumu
Balçova: Parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.
Bayındır: Gün boyunca parçalı bulutlu gökyüzü ve 31 dereceye ulaşan sıcaklıklar etkili olacak.
Bergama: Parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Beydağ: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Bornova: Parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 33 derece civarında olacak.
Buca: Parçalı bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.
Çeşme: Aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.
Çiğli: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 31 derece dolaylarında olacak.
Dikili: Parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık 28 dereceye ulaşacak.
Foça: Günün parçalı bulutlu geçmesi ve sıcaklığın 29 derece civarında olması bekleniyor.
Gaziemir: Parçalı bulutlu hava ile sıcaklıkların 32 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.
Güzelbahçe: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.
Karabağlar: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek.
Karaburun: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 28 derece civarında olacak.
Karşıyaka: Gün boyunca parçalı bulutlu hava ve 31 derece civarında sıcaklık bekleniyor.
Kemalpaşa: Parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.
Kınık: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklıkların 34 dereceye çıkması bekleniyor.
Kiraz: Yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilir.
Konak: Parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 31 derece civarında olacak.
Menderes: Parçalı bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.
Menemen: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 33 derece civarında seyredecek.
Narlıdere: Parçalı bulutlu hava ile sıcaklıkların 29 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Ödemiş: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Seferihisar: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 29 derece civarında olacak.
Selçuk: Parçalı bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.
Tire: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 33 derece civarında seyredecek.
Torbalı: Parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların 33 dereceye çıkması bekleniyor.
Urla: Parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 29 derece civarında olacak.