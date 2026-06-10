Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran tahminlerine göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’da Sivas ve Yozgat dışında kalan iller, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz’de Giresun hariç tüm kesimler ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleriyle Denizli’nin doğusu ve Van’ın doğu kesimlerinde de aralıklarla yağış görüleceği öngörülüyor. Güney bölgelerde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir hava durumu 10 Haziran 2026