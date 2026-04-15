Üniversite yönetiminin yayımladığı iptal duyurusuna göre, Tıp Fakültesi bünyesinde Acil Tıp Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu kadro için başvuru sürecinin başlatıldığı ancak alınan kararla birlikte ilan sürecinin tamamen sonlandırıldığı bildirildi. İlana başvuracak adaylar için belirlenen özel şartlar arasında ilaç zehirlenmeleri ve akut kolesistit vakalarında mortalite üzerine akademik çalışma yapmış olma kriteri bulunuyordu.

Resmî Gazete’de yayımlanan kısa açıklamada yalnızca ilanın iptal edildiği belirtilirken, kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Akademik çevrelerde dikkat çeken bu gelişmenin ardından, üniversitenin aynı kadro için yeniden ilana çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Özellikle süreci yakından takip eden adaylar, yeni bir ilan ihtimaline ilişkin yapılacak açıklamaları bekliyor.