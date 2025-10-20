Son Mühür/ Emine Kulak- Kentte kaçak işletmelerle mücadele etmesi gereken Bayraklı Belediyesi, 1.5 yıldır ruhsatsız otopark işlettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, belediye Mansuroğlu Mahallesi’nde düzenleme ortaklık payından (DOP) kazanılan, 40244 ada 1 no'lu taşınmazdaki alanı ticari otopark haline getirmişti.

OTOPARK ALANI BÜYÜKŞEHİR’İN, İŞLETME BAYRAKLI’NIN

Belediye, söz konusu alanlara gişe kulübesi ve elektronik bilet sistemi kurarak, alanı ‘Bayraklı Belediyesi Tapu Otoparkı’ adıyla işletmeye başlamıştı. Ancak bu alanın mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu, dolayısıyla Bayraklı Belediyesi’nin burada yetkisiz şekilde faaliyet yürüttüğü öğrenilmişti.

GELİRİN AKIBETİ BELİRSİZ

Otoparkın, herhangi bir ruhsatı bulunmamasına rağmen ücretli şekilde işletilmeye devam ettiği görülmüştü. Vatandaşlardan saat başına 80 TL, 12-24 saat arası ise 250 TL ücret alınıyor. Ekonomik darboğazdaki belediyenin bu gelirleri hangi bütçe kaleminde topladığı ise bilinmiyor.

BAYRAKLI BELEDİYESİ 5 YILLIK TAHSİS TALEP ETTİ

Otoparkın bölgesel otopark alanı statüsünde olması nedeniyle ücret alınmasının yasaya aykırı olduğu yönünde şikayetlerin artması üzerine konu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne taşındı. Bayraklı Belediyesi, otopark alanının 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kendilerine tahsis edilmesini talep etti.

Önergenin ilgili komisyonlara sevk edilmesiyle birlikte, korsan otoparka yasal kılıf mı getiriliyor sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Öte yandan gündeme gelen önerge şu şekilde;

"Bayraklı Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 40244 ada, 1 nolu taşınmazın tamamının, önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri kapsamında imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Bayraklı Belediye Başkanlığı adına 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Baş.)"