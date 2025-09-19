Son Mühür- Zeytin ağaçlarının üzerindeki meyvalarıyl birlikte sökülmesine tepki gösteren köylülerin direnişiyle Akbelen ormanları bir kez daha Türkiye'nin gündemine geldi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanlarının maden sahasına kurban edilmesini istemeyen köylülerin direnişine İzmir, Aydın ve Muğla Barosu sessiz kalmadı.

Sefa Yılmaz başkanlığında İzmir Barosu'ndan bir heyet direnişleriyle tüm Türkiye'ye örnek olan köylülerle bir araya geldi.

Ziyarete kimler katıldı?



İzmir Barosu, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de zeytinlikler ve ormanlık alanlarda yürütülen maden faaliyetlerine karşı verilen mücadeleye destek oldu.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz'ın dışında Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nesil Kör, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kemal Aytaç, Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün ve Aydın Barosu Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan da Akbelen ziyaretinde yer aldı.

Hukuksal sürecin takipçisiyiz...



İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz,

“40 bin zeytinin katledildiği bu alanda kömür bulamadıklarını görüyoruz. Maden Yasası aslında bir talan yasasıdır. Bu yasa, ülkenin topraklarını ve suyunu sermayeye peşkeş çekmek isteyen hükümetin elinde bir araç haline gelmiştir. Yaşam alanlarımızı korumak için bu direnişe herkesin katkı vermesi gerekiyor.

İzmir Barosu, Akbelen’de verilen yaşam mücadelesinin yanında olmaya ve hukuksal süreçlerin takipçisi olmaya devam edecektir.'' mesajı verdi.