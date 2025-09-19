Son Mühür/Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen davanın ilk duruşması Aliağa Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanığın yargılandığı duruşmada ilk savunmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı yaptı.

“İddialar gerçeği yansıtmamaktadır”

Barış Karcı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“2025 Mayıs ayından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştım. 2 yıl genel sekreterlik yaptım. Daha sonra daire başkanlığı görevine başladım. İlk defa ceza yargısı geçiriyorum.

Benim için en zor olanı, yapmadığım bir şeyi anlatmak. 20 yıldır belediyede önemli görevlerde bulundum ve çok büyük bütçeleri yönettim. İlk kez karşınızdayım.

Devam eden bir konuda Sayıştay’ın tavsiyesi üzerine yetki devri kararı aldık. Bu karara imza atan başkaca isimlerin tutuksuz yargılandığını doğru olanın bu olduğunu bilginize sunmak istiyorum.

Şirketlerde yetki devri yapan ilk kişi ben değilim, son da olmayacağım. Yetki devri şeffaf şekilde ticaret sicilde de yayınlanıyor.

Hukukçulardan da görüş alınarak yapıldı bu yetki devri. İddianamede doğrudan kendimle ilgili başka bir duruma rastlamadım.

İddianamede 41 milyonluk bir kamu zararından bahsediliyor. Bu olasılıklar üzerinden bir zarar iddiası. Gerçeği yansıtmayan bir tespit.

Bu tespit, tapularını Büyükşehir’e teslim eden tapu sahiplerine, belediye meclis kararıyla ve yasal dayanakla yapılan kira yardımına dayanıyor. İnşaatların bitirilemeyeceğine dair bir tahmin üzerinden bir tespit bu.

Basından da takip ediyoruz. Yeni belediye yönetiminin de projelerin devamı konusunda irade ortaya koyduğunu, iyi niyet protokolü imzalandığını okuyoruz. İnşaatların bitirileceğine inanıyorum.”

“Suç kastıyla hareket edilmedi”

Karcı savunmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca; eğer inşaat zamanında bitirilmez ve bir zarar oluşursa, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un elinde teminat mektupları da var. İzmir’de Türkiye’nin de deprem sorunu var.

Bunlara çözüm üretmek bir model olarak kooperatif karşımıza çıkıyor. Kontrol aşamasının tamamı Büyükşehir tarafından yapılıyor. Suç kastıyla iş yapılmadığını düşünüyorum.

Arsa sahiplerini kandırmak gibi bir durum yok. Mağduriyet var. Görevimi yaparken özenli ve titizlikle davrandım. Bana isnat edilen nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğimi düşünmüyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum”