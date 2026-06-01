Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir merkezli yürütülen ve Buca Belediyesi'ne uzanan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Operasyonun ardından şüphelilerin gözaltında olduğu Yeşilyurt’taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, emniyetteki incelemelerinin ardından dışarıda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

“Hukuksuz algı süreci maalesef Buca’da da devam etmekte”

Emniyetteki görüşmeden bahseden Güç, “Biraz önce içeriye girdik. Başkan vekilimiz Avukat Murat Aydın, Belediye Başkanımız Görkem Duman'la görüşme sağladı. Kısa bir görüşmeydi. Uzun görüşmeyi diğer avukat arkadaşlara haksızlık olmasın diye sıra bekleyeceğiz. Sürecin ilerlemesi yönünden kamuoyunu bir türlü doğru yönetemediğine dair ikna edilemeyen bir süreçten bahsediyoruz. İstanbul'da başlayan, İzmir'de devam eden, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimize yapılan bu haksız, hukuksuz algı süreci maalesef Buca’da da devam etmektedir. Bu ülkede adına kitaplar yazılmış onun adına gerek bir sürü iddiaları olan Melih Gökçek yargılanmıyorsa, Menemen'de de Aydın Pehlivan 5 katlı binaları, 10 katlı bina ruhsatı veren, lise mezunu, bir kişiye tek imzayla ruhsat veren Aydın Pehlivan yargılanmıyorsa memlekette ne hukuktan, ne adaletten bahsedebiliriz” dedi.

“CHP’ye AK Parti tarafından kayyum atandı”

Güzelbahçe Belediyesi’nde yürütülen operasyonda dosyanın boş olduğunu söyleyen Güç, “Biz mücadelemizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimiz için vermiyoruz. Mücadelemizi gelecekte çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için veriyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde biz halkımızla beraber, milletimizle beraber mücadelemiz sürecektir. Bundan böyle çekindiğimiz veya geriye düştüğümüz veya bir anlık kaygıya düşündüğümüz hiçbir durum yoktur. Buradan tüm halkımıza, halkımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki dosyaya gizlilik karara getirdiler. Standart, görmeyelim, bilmeyelim, bakmayalım diye gizlilik kararı getiriyorlar. Gelinen noktada Güzelbahçe dosyayı sonuçta gördük. Bomboş bir dosya. Tutuklanmaması gereken belediye başkanı, tutuklanmaması gereken imar müdürü tutuklandı. Tutuklu yargılamayı bırakın artık bunu konuşmanın bir anlamı da yok. Artık burada adaletin ve hukukun olmadığı aşikar. Toplum tarafından, millet tarafından bu herkes tarafından görülüyor. Burada da Görkem Başkan için de benzer suçlamalar yapılacak. Onu tutuklu yargılamaya götürüleceğine yönelik büyük bir kanaat var halkın içerisinde. Çünkü artık bir standarta binmiş durumda. Nerede bir çalışan insan var, nerede emek harcayan insan var, nerede durumu toparlamış, halka gidebilen insan var, onları böyle baskı altına alıp, bürokrasiyi baskı altına alıp, halka gidememesini, bizim belediyelerimizin çalışmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bu toplum tarafından artık görüldü. Ve gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne AKP iktidarı tarafından kayyum atandı. Bir kayyum genel başkan, atanmış bir memur gibi oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine getirildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bireyleri olarak biz sade vatandaş olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bunu, hiç kimse kabullenmiyor. Toplumun yüzde 1'i dahi kabullenmemiş bir durumu kendi aralarında konuşarak kulisler yaparak, kapalı kapılar ardında bazı kararlar alarak süreci yürütmeye çalışıyor. Ama millet bunu kabul etmez” diye konuştu.

“Seçimler AKP açısından kolay geçmeyecek”

Sürecin kaybedeni AK Parti olacağını söyleyen Güç, “Bu sürecin en çok kaybedeni AKP olacağı herkes tarafından görülecektir. Oraya gelen mevcutta o atamayla gelen memurun hiçbir önemi yoktur. Burada AKP hükümetinin çok büyük bir millet tarafından, çok büyük bir ceza alacağını ilk seçimlerde göreceksiniz. Bu seçimler AKP açısından kolay geçmeyecek. altında kalacakları bir seçim geçirecekler. Bu yaptıkları eziyetin, bu yaptıkları, bizlere yaptıkları, çektirdikleri çileğin cezasını millet tarafından göreceklerdir. Biz bunun bedelini milletimizle beraber ilk seçimde AKP hükümetine göstereceğiz” dedi.