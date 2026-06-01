Türkiye’nin uzun süre konuştuğu ve kırmızı bültenle arandıktan sonra yakalanan isimlerden biri olan Hüsnü Kerem Şen, yargılandığı davalarda kritik bir gelişmeyle gündeme geldi.

Kamuoyunda Mustafa Sandal’ın eski bacanağı olarak da bilinen Şen, mahkemenin ara kararı sonrası cezaevinden çıktı.

Mahkeme tahliye kararı vermişti

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmalarda Şen; kasten öldürme, ruhsatsız silah taşıma, mala zarar verme ve basit yaralama gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde geçirdiği süreyi, eldeki mevcut delil durumunu ve soruşturmanın ilerleyişini göz önünde bulundurarak tahliye kararı vermişti.

Ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi

Mahkeme, Şen'in kaçma şüphesini veya benzer durumları kontrol altında tutmak adına bazı adli kontrol tedbirleri uygulamıştı.

Hüsnü Kerem Şen’e yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, evden dışarı adım atmasını engelleyecek elektronik kelepçe takılmasına karar verilmişti.

Mahkemenin hükmettiği adli kontrol tedbirleri dahilinde, sanığın İstanbul'un Kağıthane ilçesinde olan bir rezidansta ikamet etmesine ve ev hapsi süresini bu adreste geçirmesine karar verildi.

Elektronik kelepçe izleme sistemiyle takip edilecek olan Şen’in, belirlenen adli kontrol şartlarına aykırı davranması ya da yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda ise mahkeme tarafından verilen tutuklamaya yönelik tedbirin yürürlüğe gireceği ihtar edildi.

Ne olmuştu?

Şen’in ismi ilk olarak 2023 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen olayla duyulmuştu. Bir eğlence mekanına alınmayan grubun güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışma kanlı sonuçlanmış, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın yaşamını yitirmişti. Şen o dönem yurt dışına kaçmış, sonrasında kırmızı bültenle her yerde aranmaya başlamıştı.

Yaşanan Çeşme olayının dışında Şen, Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, darp ve alıkoyma iddialarıyla da başka bir dosyada da sanık konumunda bulunuyor. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu davada da tahliye kararı çıkmıştı.

Olay anı ortaya çıktı

Hukuki süreç sürerken, Çeşme’deki cinayet anına ait bazı görüntüler dosyaya dahil oldu. Görüntülerde iki grup arasındaki tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde Hüsnü Kerem Şen’in elinde silah tuttuğu anlar da dikkat çekiyor.