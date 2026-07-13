Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Aliağa ilçesinde, ekonomik şartlar nedeniyle ev arkadaşı arayan 28 yaşındaki Fırat Kart, hayatının şokunu yaşadı. Aliağa’nın Kültür Mahallesi İstiklal Caddesi’nde aylık 25 bin lira kira ödediği evinin giderlerini bölüşmek adına ev arkadaşı arayan ve bu noktada da ilçedeki sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Kart’ın hayatı, Ankara’dan gelip yanına yerleşen 32 yaşındaki K.D. ile anlaştıktan sonra adeta kabusa döndü. Özellikle alkol kullanmayan biriyle yaşamak istediğini belirtmesine rağmen ev arkadaşının, eve taşındıktan sonra fazlaca alkol tükettiğine şahit olduğunu ve sabıka geçmişini kendisine anlattığını ileri süren Kart, önce şahsın evden çıkmasını istedi ancak başarılı olamayınca kendisi evden ayrılmak zorunda kaldı. Günlerdir kendi evine gidemediğini ve tehdit edildiğini iddia eden Kart, “Güvenliğimden endişe ediyorum ve mağdurum” diyerek yaşananları yargıya taşıyacağını duyurdu.

“Herkese ‘Alkol ile aranız nasıl?’ diye sordum”

İki yıl önce iş sebebiyle Aliağa’ya yerleştiğini anlatan Fırat Kart, “Çalışmaya geldiğim ilk zamanlarda ev arkadaşı olarak birilerinin yanında kaldım. En son birlikte yaşadığım ev arkadaşım, kız arkadaşıyla evlenmeye karar vererek evden ayrıldı. Böylelikle ben de evde yalnız kaldım. Ben de kendime göre 2 artı 1 ev buldum. Yaklaşık iki ay bu evde yalnız yaşadım fakat aldığım maaş karşısında kiram yüksek gelince ev arkadaşı arayışına girdim. Aliağa’daki sayfalara ilan vererek bu arayışımı dile getirdim. Birçok kişi de bu ilanları görüp beni aradı. Kira ve giderlerin yarı yarıya ödeneceğinin altını çizerek arayan herkese ‘Alkol ile aranız nasıl?’ sorusunu yönelttim. Sonuçta aynı evde kalacağımız için herkesin birtakım hassasiyetleri vardır. Ben de alkol kullanan biriyle aynı evde yaşamak istemem. K.D. isimli şahısla konuştuk ve kendisi tüm şartlarımı kabul etti. Ankara Mamak’tan İzmir’e geldiğini ve pasta ustası olduğunu söyledi. 1 Temmuz gecesi bir valiz dolusu eşyasını alarak eve geldi ve yerleşti” dedi.

“Bir hafta sonra şoke oldum…”

İlk bir hafta hiçbir şey olmadığını sıkıntıların ikinci haftaya girerken başladığını aktaran Kart, “Bir gün bu şahsın birlikte kaldığımız evde, sabahın 08.00’den gece yarısına kadar kutularca alkol tükettiğini fark ettim. Sarhoş olmuştu ve ağzına ne gelirse anlatıyordu. Zamanında Ankara’da yaşadığını, evli olduğunu, bir gün çok sarhoş olup karısını dövdüğünü ve onun da kendisini mahkemeye vererek uzaklaştırma kararı aldığını anlattı. Hatta bu nedenle uzun zamandır çocuğunu dahi göremediğini ve öncesinde de içeriye girip yattığını söyledi. Anlatılanlar karşısında şoke oldum ve bu durum beni oldukça tedirgin etti. Aynı evde kalamayacağımızı anlayınca bahane üreterek ailemin yanıma geleceğini, kendisiyle uyuşamadığımı ve evden ayrılması gerektiğini söyledim. Ama ısrarla bu duruma karşı çıkarak evden çıkmayacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

“Para istemiyorum yeter ki çık…”

Söz konusu şahıstan evden ayrılmasını talep edince işin renginin tamamen değiştiğini ve defalarca hakarete uğradığını ileri süren Kart, “Önce mesaj atarak evden ayrılmasını istediğimi belirttim. O gün eşyalarını toplaması için ben de eve gitmeyerek bir arkadaşımda kaldım. Ertesi sabah eve gittiğimde yine evden ayrılmadığını fark ettim. Evden ayrılmayacağını söylemesi üzerine bu kez durumu bildirip yardımcı olmalarını istemek için emniyete gittim. Emniyete gittiğimde bana “Evin önüne git, 112’yi arayıp yardım iste. Konut ihlali yaptığı için evden çıkarırlar” dedi. Evin kira kontratı, tüm abonelikler zaten benim üzerimde. Normalde ayın 15’inde kira veriyoruz, ben de ‘Günü geldiğinde kendi payını verirsin’ demiştim yani para da vermedi. Hatta ‘Para da istemiyorum, yeter ki çık’ bile dedim ancak söz dinletemedim” dedi.

“Evin önünde tehditler savurdu…”

“Evin önüne gidip 112’yi arayıp destek istedim. Bu sırada şahsın alkol almak için evden çıktığını gördüm. Yanıma gelip ‘Ne yapıyorsun burada?’ diye sorunca ben de durumu bildirdiğimi birazdan ekiplerin geleceğini söyledim” sözleriyle yaşadıklarını anlatmaya devam eden Kart, “Bunu söyleyince kolumdan tutup ‘Gelsene şuraya sen’ diyerek beni çekiştirmeye başladı. Ben de insanlar duyup desteğe gelsinler diye sesimi yükseltip ‘Benim seninle konuşacak bir şeyim yok’ dedim. En son kendimi bilerek bir dükkanın içine attım ve videoya çekmeye başladım. Bana canıma kastedecek tehditler sıralayarak dakikalarca sinkaflı cümleler kurdu. Yaklaşık 30 dakika sonra ekipler geldi ve yukarıya çıktık. Şahıs ‘Bana 24 saat mühlet verin’ dedi. Kabul edip evden ayrılmak için aşağıya inerken polis ekiplerinin yanında ‘Sen beni evden atıyorsun ya bugünün yarını da var. İşe gittiğin saatleri biliyorum’ diyerek açık açık beni tehdit etti. Ekipler bunun mahkeme kararıyla çözülebilecek bir iş olduğunu söyledi. Can güvenliğim olmadığı için şimdi bir akrabamın yanında kalıyorum” dedi.

Konuyla ilgili yargıya başvuracağını aktaran Kart, “Kişisel haklarıma saldırıldı, tehdit edildim. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Kendi evime gidemiyorum, mağdur durumdayım” diye konuştu.