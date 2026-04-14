Marble İzmir – 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması ödül töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çiğli’de kaza sonucu hayatını kaybeden Sabri Kılınç'ın vefatına dair AK Parti İzmir milletvekillerinin açıklamalarına sert bir tepki gösteren Tugay, "Bu bir siyasi komplodur." dedi.

"Ne zaman biz bunu kabul eder hale geldik?

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın açıklamalarıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Tugay, "Bu olayla ilgili henüz aydınlatılmamış bazı konular var. Ayrıca acılı bir aile var. Acılı ailenin duygularını istismar etmekten kaçınmamız gerektiğini söylemiştim. Ancak söylemimin hemen ertesi günü, Sayın Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın ailenin evine kameralarla gidip, o insanların üzüntülerinden faydalanarak, onları kesip, bölüp parçalayıp kendi reklamını yapmak amacıyla dramatik bir video hazırlaması, bana kendi yarattıkları seviyesiz siyaseti daha da aşağılama örneği olarak göründü. Bunu yaptıklarına inanamıyorum. İnsanların acıları üzerinden, onların durumlarını istismar ederek, içinde bulundukları hassasiyeti kendi reklamına dönüştürerek siyaset yapmak ne zaman normal hale geldi? Ne zaman biz bunu kabul eder hale geldik? Bu olayla ilgili yaptığım hiçbir açıklama yanlış değildir. Fakat bugün ne yazık ki şunu öğrendim: İZSU’daki arkadaşlarımız, çağırılan vincin ödemesini kendilerinin yapacaklarını belirtmişlerdi. Ancak, bu firmayla tanışıklığı olan MHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Numan Öztürk, ‘Hayır, ben ödeyeceğim’ diyerek İZSU’ya ödetmiyor. Bunu bugün öğrenmiş olduk. Bu bir siyasi komplodur, bir kurgudur, bir karalama çalışmasıdır. Zaten para ödenmeyecek bir para değil. İZSU’daki arkadaşlarımız, özellikle bizim ödeyeceğimizi söyledikleri halde, kendi adına fatura kestirip, sonrasında da ‘siz ödemediniz, biz ödedik’ diyen kişi Çiğli MHP İlçe Başkan Yardımcısı’dır. Ben daha ne diyeyim? Bizi zor duruma düşürmek istiyorlar" dedi.

AK Partili ve MHP'lilere tavsiye!

AK Partili ve MHP'li siyasetçilere tavsiyede bulunan Tugay, "Siyasetçi, halkına hizmet etmek için bu göreve soyunmuş insandır. Birilerini karalamak için değil. Yalanlarla, iftiralarla suçlamak için değil. Kurgu videoları yapmak için değil. Siyasetçi, 'ben bundan faydalanayım' deyip, bir belgeyi kendi adına düzenletmez. Bunlar siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bunu yapan insanlardan da bu ülkeye bir gram hayır gelmez. O yüzden herkes, kimin ne olduğunu dikkatlice incelemeli. AK Partililere ve MHP’lilere de tavsiyem şudur: Bu şehre ve bu ülkeye hizmet getireceksiniz. Hizmet getirmek zorundasınız. Bu ülkenin sorunlarını çözmek zorundasınız. Bu ülke bu haldeyken, rakiplerinizi karalamaya çalışarak kendinizi aklayamazsınız ve iyileştiremezsiniz. Sizin başarısızlığınız ortada. Bu durumdayken bizimle uğraşmayın. İnsanların sorunlarına odaklanın ve onları çözmek için çaba gösterin." ifadelerini kullandı.

"Ben işime bakıyorum!"

Eyyüp Kadir İnan ile ilgili soruya da yanıt veren Tugay, "Ben işime bakıyorum, insanlara laf yetiştirmek için uğraşmıyorum. Yaptığı paylaşımın saatine baktım, gece 23.50. O saatte bir insan, çok anormal bir durum olmadıkça böyle bir paylaşım yapmaz. Bence bu, suçluluk hissiyle açığa çıkmış olmalarının verdiği bir rahatsızlık. Bugün bu fuarda Ticaret Bakanı ile yan yana oturduk ve açılış yaptık. Ben ne zaman bakanlarla ya da Ankara’daki üst düzey bürokratlarla görüşsem, İzmir ile ilgili olumsuz bir bakış görmüyorum. Ama birileri, bu insanları durduruyor; birileri engelliyor. 'İzmir’e bir şeyler yapmayın' diyorlar. Başta anlamadım, ama sonradan aldığım küçük küçük bilgilerle anladım ki; yerelde özellikle AK Partili milletvekilleri, bu kötü alışkanlığı benimsemiş bir grup kötü insan yapıyor. Bunlar şöyle hayal ediyorlar: CHP’li belediyeyi ve başkanını karalayabildiğimiz kadar karalayalım, İzmir’e de hizmet gelmesin diye her türlü engeli koyalım. Sonra da biz seçilelim. İzmirli, sizin gözünüzün bebeğini biliyor; delirdiniz mi? İkinci çevreyolu, bu şehrin elzem işidir. Körfez temizliği ile ilgili bir kuruş katkı vermediniz. Gelin, körfezi temizleyelim. Bekleyen krediler var. Karşıyaka Stadı’nı yapmadılar, biz yapacağız. Bizim yaptığımız irili ufaklı o kadar çok başvuruyu engelliyorlar ki, su kuyusuna bile izin vermiyorlar. Kentsel dönüşüme destek istiyoruz, İzmir’in yapı stoku yenilenmeli; çalışmalarımızı yapıyoruz ama insanların maddi gücü yok. İstanbul’daki ‘yarısı bizden’ kampanyasını yapın diyoruz, ses yok. Bir metre metro yapmadınız burada. İZBAN’da yüzde 50 ortak aldık, mahvettiniz. Çöp tesisiyle ilgili yaşanan süreçte çok fazla anlatmadan çözülsün diye uğraştım ama anlıyorum ki, orada da blok koymaya devam edecekler. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yazılarımızı yazıyoruz fakat cevap alamıyoruz. Deniz suyu arıtmaya aylardır cevap vermediler. Allah’a şükür, yağmurlar yağdı da bu hayali susuzluğu yaşamadık. Bütün bunların müsebbibi AK Partili milletvekilleridir. İzmir’in başına kötü bir şey gelsin, İzmir kötü olsun diye adeta bekliyorlar ve kötü bir şey geldiğinde seviniyorlar. Ya da birilerinin acılarını istismar ederek kendilerine fayda çıkarmaya çalışıyorlar. Sorunu çözeceksiniz. Siz de bu ülkenin hükümetisiniz, bu insanlar size oy verdi. Buradan dünya vergiyi toplamayı biliyorsunuz. Bu sorunların çözümü için kaynak ayıracaksınız, çaba göstereceksiniz." dedi.