Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi'nde tavuk kümesi ruhsatlı alana villa inşa eden AK Partili Bilal Kırkpınar'ın başı ağrımaya devam ediyor.

3194 sayılı İmar kanununa eklenen geçici 16.madde düzenlemesi gerekçe gösterilerek tavuk kümesi inşaatı ruhsatlı yapılar villaya dönüştürülmüş, konu yargıya taşınmıştı.

Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki 90 adet lüks villa için kat irtifakı kurularak alınan yapı kayıt belgelerinin, İzmir 7.İdare Mahkemesi'nin 31 Aralık 2025 tarihinde verdiği kararla iptal edildiği ortaya çıktı.

Yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin ardından söz konusu bölgede inşa edilen villalara yönelik bütün tapuların iptali gündemde.



Villaya niyet, boş tarlaya kısmet...



AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak yarışan Bilal Kırkpınar'ın villa olarak sattığı araziyi alanlar şu anda boş bir tarla almış oldukları gerçeğiyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir 7.İdare Mahkemesi'nin söz konusu bölgeyle ilgili yapı kayıt belgeleri iptal kararının ardından 12 adet yapı kayıt belgesini iptal ettiğini duyurdu.



Gereğini yapın yazısı gönderildi...



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapı kayıt belgelerinin iptali sonrası gereğini yapmaları için Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'na, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne, Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü'ne,

bilgi için de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Kemalpaşa Kaymakamlığı'na ve Hatip Kırkpınar'a yazı gönderdiği görüldü.

Tavuk kümesi ruhsatlı alana inşa edilen villalarla ilgili iptal kararının ardından Kemalpaşa Belediyesi'nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ve il Tarım Müdürlüğü'nün cezai işlem işlem uygulanması için harekete geçmesi bekleniyor.

