Son Mühür / İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme, dev bir skandal zinciriyle sallanıyor. Çeşme Belediyesi’nde çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında dikkatleri çeken iddiaları gündeme getirerek suç duyurusunda bulundu. Rüşvet, evrakta sahtecilik, usulsüz imar uygulamaları ve görevi kötüye kullanma iddiaları ilçede yankılanırken Efe Sağlamer de hazırladığı dilekçelerle peş peşe suç duyurusunda bulunarak süreci kamuoyuyla paylaştı.

"120 bin TL’lik lüks telefon rüşvet olarak verildi"

Belediye 11 Mayıs’da sunulan dilekçede, dikkati çeken detaylar yer aldı. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer’in kullandığı lacivert renkli, yaklaşık 120 bin TL değerindeki lüks marka cep telefonunun, idaredeki yetkililer tarafından bir işin yapılması veya yapılmaması karşılığında "mükafat" adı altında rüşvet olarak verildiği öne sürülürken söz konusu telefonun faturası veya kredi kartı dökümünün bulunmadığı, baz istasyonu sinyalleri ve HTS kayıtları incelendiğinde bu usulsüzlüğün net bir şekilde ortaya çıkacağı öne sürülerek idari ve hukuki soruşturma talep edildi.

Sahte imza ve usulsüz yapı kullanma izinleri

Dilekçelerinde usulsüzlüklerin sadece rüşvet iddialarıyla sınırlı kalmadığını altı çizilerek imar projelerinde de organize usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Dilekçede yer alan bilgilere göre, daha önce başlatılan bir soruşturma kapsamında adı geçen şahıslara ait bağış dilekçelerinin Buğçe Sağlamer tarafından bizzat hazırlanarak yasal olmayan yollarla imzalandığı ileri sürüldü ve belgelerdeki yazılar hakkında kriminal inceleme yapılmaması adına grafolojiye gönderilmesi istendi.

Ayrıca Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’nde bulunan bir binaya, ön bahçe mesafesi ihlali, bodrum katta projesiz odalar ve kaçak yüzme havuzu bulunmasına rağmen imar mevzuatına tamamen aykırı şekilde Yapı Kullanma İzni düzenlendiği iddialar arasında yer aldı.

‘Para karşılığı onay’ iddiasında bulundu

Belediye Başkanlığına sunulan diğer ihbar belgelerinde ise Alaçatı Mahallesi’nde yer alan ve yapı tatil zaptı bulunan, yapı kayıt belgesi iptal edilmiş bir işletmenin İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından "para karşılığı himaye edildiği" ve işletme ruhsatı olmadan emlakçılık faaliyeti yürüten bu yerin mühürlenmediği iddiaları oldu. Ayrıca; mevzuata aykırı bir villa projesine, organizasyon üstüne 350 bin TL karşılığında yapı kullanma iznine uygundur imzası atıldığı ileri sürüldü. İhbar sahibi Efe Sağlamer, bu işlemde rüşvet suçu işlendiğini iddia ederek kendisinin de bu durumdan şikayetçi olduğunu kaydetti.

"Delilleri karartabilir, görevden uzaklaştırılsın"

Dilekçelerde, Buğçe Sağlamer’in İmar ve Şehircilik Müdür Vekili pozisyonunda bulunması sebebiyle tüm bu iddialara dair delilleri karartabilecek yetki ve marifete sahip olduğu vurgulandı. Tüm delillerin korunması adına usulsüzlüğe karışan isimlerin ivedilikle görevden el çektirilmesi ve idari soruşturma açılması da talep edildi.

Lal Denizli’ye dikkati çeken tepki: Siz ergen misiniz?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından olay sosyal medyaya da yansıdı. Efe Sağlamer kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’yi de etiketleyerek, "Instagram hesabını kapattırmak nedir? Siz ergen misiniz? Neden korkuyorsunuz?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. İhbar dilekçelerinde, belediye tarafından işlem yapılmayan konularla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı ve tüm usulsüzlüklerin her mecrada kamuoyu ile paylaşılacağının da altı çizildi.

MHP’den tepki geldi: Açıklama bekliyoruz!

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan MHP Çeşme İlçe Başkanı Galip Uluçam, “İki buçuk yıldır Çeşme Belediyesi ile ilgili yaşananları gerek sosyal medyamızda gerek toplantılarımızda dile getirdik. Görünen köy kılavuz istemez. İstanbul’dan yönetilen bir belediye haline geldik. Hukuki süreç devam ediyor. Savcılığa da verilmiş. Süreci takip ediyoruz. Çeşme’nin turizmle, güzellikleriyle anılması gerekirken arsa satışları bu tür usulsüzlüklerle şaibeli işlerle anılması hiç hoş değil. Bir Çeşmeli olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hala açıklama yapılmamasının nedenini kendi içlerindeki telaşa bağlıyorum. Açıklama da zor yaparlar… ‘Biz personelimizin arkasındayız’ diye bir açıklama da beklemiyorum ama adli bir konu, hukuk süreci işliyor. Ancak şeffaflık gereği belediyenin bir an önce açıklama yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.