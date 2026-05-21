Son Mühür- Dünya artık sadece küresel ısınmayı, kaynak krizlerini ve dijital dönüşümü konuşmuyor; bunlara çözüm arıyor. İşte o çözümler, haziran ayının ilk haftasında İzmir’de masaya yatırılacak. 1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (KEY), 1-6 Haziran tarihleri arasında Çeşme Enki Spinoza Thermal Resort Hotel’de uluslararası bir bilim zirvesine imza atacak. 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı için geri sayım başladı.

Bu yıl organizasyon, sıradan bir öğrenci yarışması kabuğunu tamamen kırdı. Karşımızda küresel bir akıl ortaklığı var. Birleşmiş Milletler’in "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı pusula yapan fuara, tam 17 ülkeden 236 bilimsel proje başvurdu. Akademik süzgeç titizdi. Sınırları aşan bu maratonda, 4 kıtadan 11 ülkeye ait 96 proje finale kalmayı başardı.

Azerbaycan’dan Brezilya’ya, Güney Afrika’dan Meksika ve Rusya’ya uzanan dev delegasyonlar Çeşme’ye çıkarma yapıyor. Gençler sadece madalya için yarışmayacak. MILSET, ICYS ve LIYSF gibi dünyanın en prestijli bilim liglerinin Türkiye temsilcisi olan IMSEF ağı, buradaki şampiyonları küresel arenaya taşıyacak.

Harvard’dan Çeşme'de kürsüye

Fuarın en dinamik duraklarından biri teknoloji dünyasının radarındaki bir isim olacak. Atlas Space Kurucusu ve CEO’su Burçin Gürbüz, 4 Haziran Perşembe günü saat 14:00’te kürsüye çıkacarak önemli bilgiler verecek.

Gürbüz, sıradan bir fütürist değil. Girişimleri ABD merkezli olan Türk mimar ve vizyoner, daha yeni Harvard Yapay Zeka Forumu’nda sahnedeydi. Orada yaptığı "Yapay Zeka Girişimciliği ve Fırsatları" sunumu büyük ses getirdi. Şimdi aynı vizyonu IMSEF katılımcılarına aktaracak. Metaverse, Web3 ve artırılmış gerçekliğin (VR/AR) yarınımızı nasıl şekillendireceğini merak edenler için bu söyleşi kaçırılmayacak bir fırsat.

Günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey...

İşin felsefesinde ne var? 1923 KEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Berk Hızlıateş, hedeflerini net koyuyor: "Cumhuriyetimizin temelini oluşturan aydınlanma ideallerini, eleştirel aklı ve bilimin ışığını rehber ediniyoruz." Amaç, sadece formül ezberleyen değil, adil ve demokratik değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek. Organizasyon Başkanı Ümit Karademir de ekliyor: "Gençleri etik değerlere sahip, sorumlu bilim insanları olmaya teşvik ediyoruz." Sorumlu bilim. Günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey.

Projeler beş ana başlıkta kapışacak: Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji-Mühendislik ve Bilgisayar-Matematik. Jürinin başında Prof. Dr. Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu, koordinatörlük koltuğunda ise Doç. Dr. Cevher Gündoğdu Hızlıateş var. Kürsüye çıkanları Altın, Gümüş ve Bronz madalyalar bekliyor. Kategorisinin en iyisi ise o büyük sembolü, IMSEF Kupası’nu müzesine götürecek.

Efes’ten kültür gecesine

"Geleceği Birlikte İnşa Edelim!" slogaıyla dört kıtadan akıtlım sağlayan gençlik laboratuvardan çıkıp İzmir’in tarihine ve kültürüne karışacak. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince sokakları bu büyük buluşmanın gezi rotalar oldu.

3 Haziran akşamı düzenlenecek Bilim ve Barış Partisi, farklı dilleri konuşan gençleri müzikle birleştirecek. Ertesi gün ise tam bir görsel şölen var. Kültür Gecesi’nde her ülke kendi yerel lezzetlerini ikram edecek, kendi danslarını sergileyecek.