Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu, 43 farklı ülkeden toplam 3 bin 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Japonya, Brezilya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sporcular organizasyonda yer aldı.

Gün batımı koşusu Aya Yorgi’de sona erdi

Çeşme’de, Salomon isim sponsorluğunda ve Argeus Travel & Events organizasyonuyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde 5K gün batımı koşusu yapıldı. Saat 17.00’de Çeşme merkezinden başlayan 5 kilometrelik parkur, Aya Yorgi Plajı’nda tamamlandı. Yarışın startını ise Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu verdi.

İşte dereceye giren isimler

5 kilometrelik gün batımı koşusunda dereceye girenler şöyle;

Erkekler

1 - Emir Salih Karakuzu 0:19:47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0:20:07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0:20:47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0:23:12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0:24:17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0:28:39.17 (Türkiye)

Yarınki program

Organizasyon kapsamında yarın 10 kilometrelik Çeşme Yol Koşusu ile 21 kilometrelik Çeşme Yarı Maratonu gerçekleştirilecek. 21K yarışı, saat 08.00’de Çeşme merkezinden başlayarak yine aynı noktada tamamlanacak. 10K parkuru ise saat 09.00’da Alaçatı’dan start alacak ve Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

Etkinlik programında ayrıca saat 12.00’de başlayacak Çeşme Çocuk Koşusu da yer alacak. Çocuklar için düzenlenecek yarışın ardından organizasyon, saat 13.00’te yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.