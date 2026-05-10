Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bölgedeki düzenli denetimleri sırasında yaşandı. Çeşme açıklarında saha taraması yapan güvenlik güçleri, kıyıdan uzaklaşan ve içerisinde kalabalık bir grubun olduğu düşünülen bir lastik bot tespit etti. Denizin ortasında ilerleyen botun durdurulması için bölgeye hızla bir sahil güvenlik botu sevk edildi.

3'ü çocuk 32 göçmen tespit edildi

Gerçekleştirilen kontrollerde botta toplam 32 kişinin bulunduğu tespit edildi. Grubun içerisinde yalnızca yetişkinlerin değil, yanlarında aileleriyle beraber bulunan 3 küçük çocuğun da olması dikkat çekti.

Göçmenler karaya götürüldüler

Güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, titizlikle bir şekilde limana götürüldü. Görevliler tarafından göçmenlere yiyecek, su ve ihtiyaç duydukları diğer insani yardımlar yapıldı.

Göç İdaresi’ne teslim edildiler

Liman üzerindeki yasal işlemleri ve kimlik sorgulamaları biten 3'ü çocuk 32 düzensiz göçmen, yasal prosedürlerin geri kalanının yürütülmesi için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Güvenlik güçleri, denizlerdeki kaçak geçişleri önlemek için bölgedeki kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.