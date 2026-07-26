Yangının, Menderes'e bağlı Kısıkköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen drift etkinliği esnasında meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde, çalılık alana atılan sigara izmariti kuru otları alevlendirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede şiddetlenen alevler, etkinlik noktasında park halinde bulunan bir otomobile sıçradı.

İlk aracın alev almasıyla birlikte yangın çevrede bulunan iki araca daha sıçradı.

Alevler ormanlık alanı etkisi altına aldı!

Kontrol edilemeyen yangın, araçların ardından çevredeki ormanlık alanı da etkisi altına aldı. Bölgeden yükselen yoğun duman çevrede paniği de beraberinde getirirken, vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçmek amacıyla yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Müdahale devam ediyor!

Ekipler, hem araçlarda hem de ormanlık alanda etkili olan yangını kontrol etmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme gerçekleştirilirken, ilk değerlendirmeler çerçevesinde olayın çalılık alana atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.