Çiğli ve Dikili ilçeleri açıklarında düzensiz göçmen operasyonlarına imza atıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 30 düzensiz göçmenle ilgili işlem gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde Çiğli açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı, Dikili açıklarında ise sürüklenen teknedeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Fiber tekne durduruldu!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halinde olan bir fiber tekne olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda durdurulan teknede bulunan 19 düzensiz göçmen yakalandı ve kontrol altına alındı. Göçmenlerin işlemleri için karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Dikili açıklarında yardım çağrısı!

Ayrıca Dikili ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı fiber teknenin motor arızası sebebiyle sürüklendiği bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri intikal etti. Ekipler tarafından aralarında 5 çocuğun da yer aldığı toplamda 11 düzensiz göçmen güvenli şekilde kurtarıldı.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler!

Düzensiz göçmenler karaya çıkarılırken, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.