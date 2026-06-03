Hüseyin Demir/Son Mühür Çiğli Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi, bölgeye getirildiği belirtilen sızıntı suları ve yeni çöp depolama alanı iddiaları gündeme geldi.

“Kaner sular için çağrıda bulundu”

AK Parti Meclis Üyesi Kaner, Harmandalı’ya gelen atık sularla ilgili değerlendirmelerde bulunarak konunun siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini söyledi. Kaner, “Büyükşehir anlamında mücadeleye devam etmeliyiz. Manisa’ya taşınan ve orada ortaya çıkan sızıntı suyu kamyonlarla İzmir’e taşınıyor. Harmandalı’daki birtakım kanallara döküldüğünü görüyoruz. Bu partiler üstü bir konu. Harmandalı’da katı ya da sıvı çöpten kurtulmalıyız. Çiğli’nin menfaati için mücadeleye devam ediyoruz. Cemil Tugay ile görüşüp Manisa’dan İzmir’e getirilen sızıntı suyunun Harmandalı’ya taşınmaması konusunda görüşme yapmanız gerekiyor” dedi.

“Çöp olayında ciddi çelişkiler var”

AK Parti Meclis Üyesi Kadir Önler ise konuya ilişkin farklı açıklamaların yapıldığını belirterek, “Çöp olayında ciddi çelişkiler var. Önce buraya dökülmüyor, propaganda dediler, biz ispat ettik. Daha sonra yağmur sularının yükselmesiyle birlikte dökülüyor dediler. Yağmur sularında dökülmesi meclis tutanaklarında var mı? İdarecinin aldığı bir karar mı? Büyükşehir böyle bir karar aldı mı?” ifadelerini kullandı.

“Dereye dökülmesi mümkün değil”

Başkan Yıldız ise yağış dönemlerinde arıtma tesislerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, “Atıksu arıtma tesisine yağmur yağdığı zaman giren su debisi yükseldiği için Manisa’dan gelen çöp suları oraya direkt dökülemiyor. Belli bir süre boyunca hatta dökülmesi için Harmandalı’daki bir kanalizasyon şebekesi kullanılıyor. Ondan sonra onun bir mesafesi vardır. Dereye dökülmesi mümkün değil” dedi.

“Çiğli çöp ile anılmasın”

AK Parti Meclis Üyesi Mürşit Avcı da yeni depolama alanı iddialarına değinerek, “Büyükşehir Belediyesi 11 tane çöp dökme alanı için başvuruda bulundu. Bir tanesi yine Çiğli olduğunu ve Harmandalı’nın hemen arkası olduğu söylendi. Bizlerin hep birlikte bakanlığa ve Büyükşehir Belediyesi’ne gidelim. Çiğli’nin adını bile anmasınlar. Eğer böyle bir şey varsa içler acısı. Artık Tugay’ın Çiğli’yi unutması lazım. Biz görevimizi 50 yıldır fazlasıyla yaptık. Çiğli halkı 5ç sınıf halk değildir. Sizin de samimi olduğunuzu ve istemediğinizi biliyorum. Biz ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Artık Harmandalı ve Çiğli çöp ile anılmasın” diye konuştu.

Yıldız: “Gerekirse fazlasını yaparım”

Tartışmaların ardından söz alan Başkan Onur Emrah Yıldız, Harmandalı konusunda tavrının net olduğunu belirtti. Yıldız, “22 tane çöp kamyonunu oraya koyarak çöpün yolunu kapatmıştım. Bir daha gereken bir şey olursa fazlasını yaparım. Çiğli artık çöp ile anılması herkesin ortak hassasiyeti. Harmandalı tartışmaya bile kapalı. Çiğli çöp ile ilgili İzmir’e misliyle borcunu ödedi. Ne yazık ki o dönemki yerel siyasetçilerin Çiğli’yi hakir gördüklerinden kaynaklı çöp Harmandalı’ya getirmiş, atıksuyu buraya koymuş. İzmir’in körfezini gerdanlık gibi gezen kanalizasyon şebekesinin yüzde 99’u buraya geliyor. Çiğli fazlasıyla İzmir’den alacaklıdır. Çiğli’nin hakkını alacağı günler uzakta değil. Ben değil kim olursa olsun burada oturan, çöp ile Çiğli’yi yan yana yetirmeyecek. Sokaktan biri gelse o da aynı şeyleri söyler” diye konuştu.