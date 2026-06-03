Sahte arama tespiti, dolandırıcıların tanıdık birinin kimliğine bürünerek yaptığı çağrıları yakalamayı amaçlayan bir sistem olarak öne sürülüyor. Şirket, özelliği ilk etapta yurt dışında devreye alacağını ve zamanla daha geniş bir kitleye ulaştıracağını duyurdu. Böylece sesini bir başkasının yerine kullanan dolandırıcılara karşı kullanıcıların eli güçlenecek.

Sahte arama tespiti neden gerekli oldu?

Sahte arama tespitinin arkasında, son dönemde hızla artan bir dolandırıcılık yöntemi var. Google'ın paylaştığı örnekte, telefonun ekranında "Annem" yazısı belirir; karşı taraftaki ses de tonuyla, konuşma tarzıyla tıpkı ona benzer. Oysa hattın diğer ucundaki kişi anne değil, yapay zekayla o sesi taklit eden ve acil durum bahanesiyle para isteyen bir dolandırıcı. Üstelik bu kişiler, internet tabanlı yazılımlarla telefon numaralarını da taklit ederek aramanın güvenilir birinden geliyormuş izlenimi yaratabiliyor.

Sahte arama tespiti nasıl çalışıyor?

Google bu soruna çözüm olarak RCS altyapısına dayanan yeni bir sistem geliştirdi. Belirli koşullar sağlandığında sistem, sahte aramayı tespit ediyor ve uyarısını doğrudan çağrı ekranı üzerinden kullanıcıya gösteriyor. Yani kullanıcı, telefonu açar açmaz karşısındaki numaranın taklit olabileceği yönünde anında bir bildirim alıyor. Bu sayede dolandırıcının kurmaya çalıştığı güven tuzağı, daha ilk saniyelerde bozuluyor.

Sahte arama tespiti kimler için geliyor?

Sistemin çalışabilmesi için birtakım şartların bir arada bulunması gerekiyor. Her şeyden önce hem arayan hem aranan tarafın Android telefon kullanması ve Google Telefon uygulamasını çalıştırması şart. Bunlara ek olarak cihazlarda Google Mesajlar ve Google Kişiler uygulamalarının yüklü olması da zorunlu tutuluyor. Google, sahte arama tespitini ilk olarak Pixel modelleri ve ABD pazarı için açacak. Özelliğin diğer ülkelere ve farklı Android cihazlara ne zaman ulaşacağı ise henüz netleşmedi.