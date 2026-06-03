Xbox Game Pass, haziranın ilk yarısında toplam dokuz oyunu bünyesine katıyor. Bulut, konsol ve PC platformlarını kapsayan bu seçki, bağımsız üretimlerden sevilen bir kült yapıma kadar geniş bir aralığa yayılıyor. Bu çeşitlilik, farklı zevklere sahip oyuncuların aynı listede kendine bir şey bulmasını kolaylaştırıyor.

Xbox Game Pass'e ay başında neler ekleniyor?

Xbox Game Pass'in takvimi 4 Haziran'da Herdling ve Total Chaos ile start alıyor; iki oyun da bulut, Xbox Series X|S ve PC üzerinden oynanabilecek. 8 Haziran'da listeye Solarpunk ve boks odaklı Undisputed katılıyor. Undisputed, bazı diğer yapımlar gibi el konsolu desteğini de beraberinde taşıyor. Bu da hareket halinde oynamak isteyenlere ayrı bir kolaylık sunuyor. Böylece ayın ilk haftası, kütüphaneye çeşitli türlerden hızlı bir giriş sağlıyor.

Persona 5 Royal Xbox Game Pass'e ne zaman geliyor?

Seçkinin en merak edilen ismi Persona 5 Royal. Beğeniyle karşılanan bu popüler JRPG, 9 Haziran'da bulut, konsol ve PC tarafında Xbox Game Pass üyelerinin erişimine açılıyor. Türünün en iyi örneklerinden biri kabul edilen oyun, uzun hikâye yapısı ve güçlü karakter kurgusuyla servise katılan en büyük çekim noktası konumunda. Bu yapımın gelişi, birçok oyuncunun aboneliğini tazelemesi için de yeterli bir gerekçe oluşturuyor.

Xbox Game Pass haziran listesi nasıl tamamlanıyor?

Kütüphane, ayın ortasında da genişlemeyi sürdürüyor. 11 Haziran'da Beastro, Frog Sqwad ve Starseeker: Astroneer Expeditions aynı gün servise eklenen üçlüyü oluşturuyor. İlk dalganın kapanışı ise 16 Haziran'da gelecek olan Junkster ile yapılıyor. Bu oyunların büyük kısmı bulut, Xbox Series X|S ve PC'yi desteklerken, bir bölümü el konsolu uyumluluğunu da sunuyor. Ortaya, hem bağımsız oyun hem de büyük yapım arayanlara hitap eden dengeli bir haziran tablosu çıkıyor.