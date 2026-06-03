İzmir genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri de çalışmalarına ve projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir proje hamlesi de Çiğli Belediyesi'nden geldi. Çiğli Belediye Meclisi'nde Kasaplar Meydanı ve çevresi ile ilgili proje oy birliği ile kabul edildi. Meclis kararının ardından Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

"Hem heyecanlıyız hem de güçlüyüz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak geçmişin değerlerini, bugünün ihtiyaçlarını ve gelecek hayallerimizi birleştirerek yol alıyoruz. Ataşehir Mahallemizde Kasaplar Meydanı'nı kapsayan projemiz de bunlardan biri. Çiğli'de hepimizin anılarını sırtlayan, ilçemizin atan kalbi Kasaplar Meydanı'nı da içine alan yeni planlamamız ve kentsel tasarımımız Meclis'imizden oy birliği ile geçti. Kuzeyinde Anadolu Caddesi, güneyinde İZBAN hattı, batısında Egekent Kavşağı, doğusunda ise Köyiçi Mahallemizle çevrili olan proje alanımızla Çiğli'ye yakışan bir kimlik yaratmayı hedefliyoruz. Burada düzenli bir yapılaşma karakteri oluştururken amacımız araç ve yayalar için doğru ulaşım ve dolaşım sistemini kurmak, halkımız ve esnafımız için yeni, çağdaş ve sürdürülebilir alanlar inşa etmek. Sosyal ve kültürel etkinlikleri destekleyen kültür alanımız, modern ticaret alanlarımız, yeşil alanlarımız, otopark çözümlerimiz ile bu kurguyla bütünleşen yeni camiimiz ve çevre düzenlemelerimiz ile nefes alan bir ilçe merkezine kavuşmuş olacağız. Bu projeyle meydanımızın taşıdığı ruh canlanacak, ilçemizin kalbi olan bu alanda hayat kolaylaşacak, herkes kazanacak ve geleceğin Çiğli'si için büyük bir adım atılmış olacak. Bizim için hangi iş ve proje olursa olsun sahip olduğumuz zenginlikleri korumak, adil paylaşım ve şeffaflık önceliğimiz. Biz işimizi yaparken heyecanlıyız. Ama siz yanımızdaysanız hem heyecanlıyız hem de güçlüyüz." ifadelerini kullandı.