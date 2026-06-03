Hüseyin Demir/Son Mühür Çiğli Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak meclis üyelerinin konuşma sürelerinin 5 dakika ile sınırlandırılmasına ilişkin önerge görüşüldü. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Belediye meclis toplantısında gündem Kasaplar meydanındaki dönüşüm oldu. Esnafın çağrılarına kulak veren Başkan Yıldız ve meclis üyeleri harekete geçti.

“Kasaplar meydan planı oy birliğiyle kabul edildi”

Meclisin gündem maddeleri arasında yer alan Kasaplar Meydanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de oybirliğiyle kabul edildi. Plan değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bu plan Çiğli’nin hak ettiği bir projeydi. Bu projede cami alanı korunuyor. Otopark sorunu yeraltı otoparkı ile çözülüyor. Tören alanı ve yeşil alan kazanıyoruz. Müjdeler olsun ki Çiğli Belediyesi’ne bir kültür merkezi alanı kazandırıyoruz. Çiğli için hayırlısı olsun” diye konuştu.

“Esnafın kaygıları gündeme geldi”

Plan değişikliğiyle ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Egemen Eren Çelik, bölgenin geçmişten gelen bir kimliğe sahip olduğunu belirterek esnafın süreçle ilgili soru işaretlerinin bulunduğunu ifade etti. Çelik, “Çiğli çarşısının bir ruhu var. Bizlerin hatıraları var. Köyiçi Mahallesi’nde yaptığımız yanlışların bir kısmı burada da oldu. Esnafa sorulmadı ve kafasındaki soru işaretleri çözülmedi” dedi.

“Çiğli modern bir kimliğe kavuşacak”

Eleştirilere yanıt veren Başkan Yıldız, “Çok fazla insana çok kez toplantı için ısrar ettik. Ancak birlik sağlanamadı. Bir askı süreci olacak. Esnafı gezerken çalışma yaptığımızı söyledim. Biz bu girişimlerin hepsini fazlasıyla yaptık. En büyük sorunumuz insanların akşamları başka yerlerde sosyalleşmesi. Bu proje ile Çiğli başka ilçelerin arka bahçesi diye anılan ilçelerden daha çok modern bir kimliğe kavuşacak” ifadelerini kullandı.

“Katılımcılık ve parselasyon vurgusu”

AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner de planlama sürecinde daha fazla katılımcılığın önemine dikkat çekti. Kaner, esnafın geleceğe yönelik sorularına net yanıt verilmesinin süreci daha sağlıklı hale getireceğini belirtti. Kaner, “Plan yapma görevi bizlere ait ama bütün imar planları var olan düzeni değiştirme odaklıdır. Bizim Köyiçi ve çarşı gibi kemikleşmiş, uzun süredir çözülememiş sorunlara el attığımız noktada bunu daha katılımcı yapmanız gerekiyor. Sahada pek çok soruya önceden cevap verme noktasında hepimizi rahatlatırdı. Dün biz komisyonda uzun uzun müdürümüzle ilkeleri ve olabilecek sıkıntıları konuştuk. Sizi ve bizi tedirgin eden konu şu, yaptığımız plan binlik plan ve ilçe belediye meclisinde kabul edildikten sonra Büyükşehir’den onay istenecek. Bütün esnafın sorusuna biz cevap veremiyoruz. Esnaf, ‘yerim nerede olacak?’ diye soruyor. Esnafın orada 1 hata kapalı olması halinde doğacak kaygıyı düşünürken inşaatın gerçekleşme süresindeki belirsizliğin giderilmesi lazım. Şehrin geleceğini planlarken insanlarımızın kaygılarını gidermeliyiz. Parselasyon planını da belediyemiz yapacak. Bugün oylama ile bırakmayalım. Sizin başkanlığınıza bunu katılımcı hale getirelim. Planlamada yüzde 45’e kadar düzenleme ortaklık payı alınabiliyor. Bu plan esnaf odaklı bakılarak yüzde 21 alınmış. Yüzde 21 ile sınırlandırdığımız bu kesinti pek çok esnaf arkadaşın yeniden yapılaşma halinde en az etkilenecek dozda bir oran olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzde 21 bozulursa planın bütünü bozulur” diye konuştu. Çiğli Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen plan değişikliği, sonraki aşamada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin değerlendirmesine sunulacak. Sürecin devamında askı dönemi ve parselasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Çiğli Belediye Temmuz ayı meclis toplantısı 1 Temmuz'da gerçekleşecek.