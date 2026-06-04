CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel ve ekibinin izleyecek olduğu yol haritası ise yakından takip ediliyor. Bu kapsamda; CHP İzmir İl Yönetimi, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün başkanlığında Bornova'da mahalle temsilcileri buluşması gerçekleştirildi.

Mahalle temsilcileri buluşmasına; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İl Başkanvekili Murat Aydın, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, İZBB Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Mahalle temsilcileri buluşmasının ana gündem maddesi ise CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı oldu.

"Bu zor günleri hep birlikte aşacağız!"

Mahalle temsilcileri buluşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "CHP Bornova İlçe Başkanımız Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki, il Başkanvekilimiz Murat Aydın, İl Başkan Yardımcımız Mustafa Arslan, İZBB Grup Başkan Vekilimiz Yağmur Yurdakul Özkan ile birlikte CHP Bornova İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen mahalle temsilcileri buluşmasında vatandaşlarımız ve örgütümüzle bir araya geldik.

Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve partimize yönelik saldırıları değerlendirirken, mahalle temsilcilerinin görüşlerini ve taleplerini dinledik. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bu süreçte; umudumuzu büyütmeye, bu zalim iktidar anlayışından kurtuluş mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Örgütümüzün gücü ve halkımızın desteğiyle içinden geçtiğimiz bu zor günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.