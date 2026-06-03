Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi, şehrin parklarını ve yeşil alanlarını korumak için modern bir adım atarak yeni nesil bir ot biçme robotunu hizmete aldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kullanımına sunulan bu cihaz, ilçenin ayrı noktalarında temizlik mesaisine başladı.

Belediye, düzenli olarak sürdürdüğü süpürme ve dezenfeksiyon çalışmalarına bu yeni teknolojik dokunuşu da eklemiş oldu.

Engebeli araziler artık sorun değil

Klasik yöntemlerin zorlandığı dik yamaçlarda ve sık dikenli bölgelerde bu robot neredeyse bir "kurtarıcı" görevi görüyor.

Özel paletli yapısı sayesinde zorlu arazi koşullarına kolayca uyum sağlayan cihaz, hem iş yükünü azaltıyor hem de insan gücüne dayalı çalışmaları daha hızlı hale getiriyor.

Otları biçmekle kalmayıp tırmıklama işlemini de halleden bu sistem, yabani otların daha geç çıkmasına yardımcı olarak alanların uzun süre bakımlı kalmasını sağlıyor.

"Amacımız vatandaşlarımızın daha düzenli çevrede hayatını sürdürmesini sağlamak"

Sahadaki çalışmaları bizzat takip eden ve uygulamanın sonuçlarını değerlendiren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, teknolojinin yalnızca kolaylık değil aynı zamanda hizmet kalitesi için de gerekli olduğunu söyleyerek,

"Çiğli’de yeşil alanlarımızı korurken hem çalışanlarımızın işini kolaylaştıran hem de hizmet hızımızı artıran teknolojik yatırımları önemsiyoruz. Yeni nesil ot biçme robotumuz sayesinde özellikle eğimli ve ulaşılması zor alanlarda daha etkili bir temizlik yapabiliyoruz.

Amacımız, vatandaşlarımızın daha düzenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürmesini sağlamak. Bu tür teknolojik yatırımları artırarak hizmet kalitemizi sürekli yukarı taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.