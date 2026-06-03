Majorana 2, Microsoft'un topolojik kuantum mimarisine dayanan yeni nesil çipi olarak duyuruldu. Şirketin paylaştığı verilere göre çipteki kübitler, önceki nesle kıyasla 1.000 kat daha güvenilir çalışıyor; bu gelişme şirketi ölçeklenebilir kuantum takviminde radikal bir karara da götürdü.

Majorana 2 ne sunuyor?

Majorana 2'nin en çarpıcı yanı, kübitlerin kuantum durumunu koruduğu süre. Önceki nesil Majorana 1'de kübit ömrü 1 ila 12 milisaniye arasında değişirken, yeni çipte bu süre ortalama 20 saniyenin üzerine çıktı. Microsoft, bazı ölçümlerde kuantum durumunun bir dakikaya kadar korunduğunu açıkladı. Bu fark, güvenilirlik tarafında bin kattan fazla bir sıçrama anlamına geliyor. Çipte operasyonlar mikrosaniye ölçeğinde gerçekleşiyor, kübit boyutu ise milimetrenin yüzde biri seviyesinde.

Majorana 2'de hangi malzemeler kullanıldı?

Majorana 2, ilk nesil çipin üzerine inşa edilirken malzeme tarafında köklü bir değişikliğe gidildi. Microsoft, Majorana 1'deki alüminyum tabanlı süperiletken yapıyı yeni çipte kurşunla değiştirdi. Yarı iletken aktif bölgede ise indiyum arsenit ve indiyum arsenit antimonit birleşimi tercih edildi. Bu yeni yapı, topolojik fazın daha kararlı çalışmasını sağladı ve kübitleri çevresel gürültüye karşı koruyan topolojik aralığı önceki nesle göre iki kattan fazla genişletti. Performanstaki artışın merkezinde de doğrudan bu malzeme güncellemesi bulunuyor.

Majorana 2 nasıl geliştirildi?

Çipin geliştirilmesinde Microsoft, kendi Discovery platformundan ve agentic yapay zeka ajanlarından yararlandı. Bu ajanlar, üretim süreçlerinin yönetiminde ve ölçümlerin otomatikleştirilmesinde görev üstlendi; yüzlerce parametrenin ayarlanmasını gerektiren karmaşık ölçüm döngülerini paralel biçimde yürüttü. Tüm bu adımların ardından şirket, hata toleranslı ve ticari değeri olan bir kuantum bilgisayar için hedef tarihini yarıya indirerek 2029'a çekti. Microsoft ayrıca süreci DARPA ile yürüttüğü değerlendirme programıyla bağlantılı biçimde ilerletiyor.