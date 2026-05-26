Son Mühür- Bayram Tatili planlarının arasında müze ve ören yerlerini de dahil edenlerin akıllarındaki o “Acaba açık mı?” sorusuna cevap Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından şu ifadeler paylaşıldı:

"Kurban Bayramı süresince, tarihimizin ve kültürümüzün kapılarını sizler için açık tutmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, huzur, bereket ve sağlık dolu bir bayram dileriz."

Bu paylaşımda bayram tatili boyunca Türkiye genelinde ziyarete açık olan müze ve ören yerlerinin listesine de yer verildi.

Ziyarete açık olan müze ve ören yerleri şunlar:

- Aksaray: ⁠Ihlara Vadisi Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç)

- Antalya: ⁠Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Patara Örenyeri

- Aydın⁠: Milet Müzesi, Milet Örenyeri

- Çanakkale: ⁠Troya Müzesi, ⁠Troya Örenyeri, ⁠Assos Örenyeri

- Denizli: ⁠Hierapolis Örenyeri

- Gaziantep: ⁠Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

- İstanbul: ⁠Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, ⁠Rumeli Hisarı, ⁠İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, ⁠İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

- İzmir: ⁠Agora Örenyeri, ⁠Efes Müzesi, ⁠Efes Örenyeri, ⁠Ayasuluk-St. Jean Örenyeri

- Konya: ⁠Mevlana Müzesi

- Muğla: ⁠Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, ⁠Marmaris Müzesi

- Nevşehir: ⁠Göreme Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Zelve-Paşa Bağları Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Derinkuyu Yeraltı Şehri, ⁠Kaymaklı Yeraltı Şehri, ⁠Özkonak Yeraltı Şehri

- Şanlıurfa: ⁠Şanlıurfa Müzesi, ⁠Haleplibahçe Mozaik Müzesi, ⁠Göbeklitepe Örenyeri