Son Mühür / Beste Temel - Türkiye’nin sağlık bilimleri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerine yön veren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Ankara ve İstanbul’un ardından üçüncü büyük merkezini İzmir’de, Ege Üniversitesi kampüsünde hayata geçiriyor. Ege Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törenle imzalanan “TÜSEB İzmir Yerleşkesi İş Birliği Protokolü”, bölgedeki bilimsel çalışmaların hız kazanması adına kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.

Sağlık ve yapay zeka tek çatı altında buluşuyor

İmza töreninde projenin detaylarına değinen TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, yeni merkezde Yapay Zeka Enstitüsü Başkanlığı başta olmak üzere kurumun tüm fonksiyonel birimlerinin yer alacağını açıkladı. Ege Üniversitesi’nin Türkiye genelinde TÜSEB’den en fazla proje desteği alan kurum olmasının bu kararda belirleyici olduğunu ifade eden Kervan, temel amaçlarının akademisyenlerin kurumsal süreçlere erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Bürokrasi azalacak, projeler ürüne dönüşecek

Kervan ayrıca, bürokratik engelleri en aza indirerek bilimsel projelerin hızlıca somut ürünlere dönüştürüleceği, mühendisler ile sağlık çalışanlarının entegre bir şekilde çalışacağı yeni bir ekosistem kurmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Ege Üniversitesi’nin proje başarısı taçlandı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen bu önemli yerleşkeye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını vurguladı. Ege Üniversitesi’nin proje başarısının bu iş birliğiyle taçlandığını ifade eden Alcı, kurulan ortaklığın hem İzmir hem de Türkiye genelindeki bilim dünyasına yüksek katma değer sağlayacağına inandığını kaydetti.

Bilim dünyası için yeni bir dönem

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte yürürlüğe giren protokol, bölgedeki sağlık teknolojileri çalışmalarının tek bir merkezden daha efektif yönetilmesine olanak tanıyacak. Bu yeni yapı sayesinde, üniversite bünyesindeki inovatif fikirlerin sanayiye ve klinik kullanıma geçiş sürecinin kısalması bekleniyor.