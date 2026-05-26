Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından İzmir Konfederasyonu (İZKON) Kadın Kolları Genel Başkanı Yeliz Tunç'un katıldığı bir yayının videosunu paylaşarak, Tunç’un video söylediği cümlelerden övgüyle bahsetti.

Melih Gökçek’ten, CHP’lilere çağrı

İzmir’in önemli sivil toplumcularından olan ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Yeliz Tunç’un katıldığı bir yayında özellikle Özgür Özel’in söylemlerini ve eylemlerini eleştirdiği konuşmaları değerlendiren ve CHP’lileri Yeliz Tunç’un söylediklerine cevap vermeye davet eden Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde böyle kadınlar da var. Hadi Cumhuriyet Halk Partililer, kadının söylediklerine cevap verin.” dedi.

Yeliz Tunç’un söyledikleri olay oldu

Öte yandan, sosyal medya üzerinden katıldığı bir yayında CHP’li Özgür Özel’i eleştiren ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olacaklarını altını çizen İzmir Konfederasyonu (İZKON) Kadın Kolları Genel Başkanı Yeliz Tunç ve CHP Parti Üyesi söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

“Özel şimdi bağırıyor, ‘getirelim sandığı seçelim’ o zaman belediye başkanlarında niye sandığı koymadın? Getirdin seçtin. Ne kadar kurultay delegesi varsa meclis üyesi yapmadın mı? Sen şimdi neyin sandığını getireceksin? Sandık getirecekmiş, ne getireceksin çeyiz sandığı mı getireceksin?

Biz Özgür Özel’i asla affetmeyeceğiz. Hala arabanın tepesinden bağırabiliyor, Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz değildir. İş tuttuğunuz insanlarla bedelinizi ödeyin. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim onurumuzdur. İstiyorlarsa her gün yürüsünler. Biz tek kişi bile kalsak mücadeleye devam edeceğiz, partiyi kuruluş ayarlrına geri döndüreceğiz.”