İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı’nı vatandaşların huzur ve güven içinde geçirebilmesi için harekete geçti.

Şehir genelinde güvenlik ve trafik önlemleri en üst noktaya taşınırken, polis ekipleri bayram tatili süresince kesintisiz mesai yapacak.

Kentin en yoğun meydanları, ana arterleri ve trafik akışının kilitlendiği güzergahlarda denetimler sıklaştırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerinden ilçe emniyet birimlerine kadar bütün ekipler, bayram boyunca yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için sahada aktif olarak görev alacak.

Otogarlarda 7/24 sıkı denetim yapılıyor

Şehirlerarası yolculukların merkez üssü haline gelen terminallerde ise trafik ekipleri yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.

Özellikle bayram trafiğinin yaşandığı bu noktalarda ekipler, araçların ve şoförlerin belgelerini en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyor.

Denetimlerin yanı sıra terminal personelini ve seyahat eden vatandaşları güvenlik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler, yolculukların sorunsuz gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenli bayram için hazırlık yapıldı

İzmir polisi, yalnızca şehir içi trafiğinde değil, aynı zamanda vatandaşın bayram tatilini huzurlu geçirmesi için tüm detayları planlamış durumda.

Emniyet güçleri, tüm birimleriyle bayramın güvenli bir şekilde kutlanması için seferberlik ilan ederken, sürücülerin ve vatandaşların da yapılan uyarılara dikkat etmesi önem taşıyor.