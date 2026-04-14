Son 4 maçta 3 gol kaydederek toplamda 9 gole ulaşan 24 yaşındaki oyuncu, takımının en skorer ismi olurken kariyer rekorunu da geliştirdi. Daha önce São Paulo FC formasıyla bir sezonda en fazla 3 gol atabilen Juan Silva, geçen sezon transfer olduğu Göztepe’de ilk yılında resmi maçlarda 8 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Romulo’nun RB Leipzig’e transfer edilmesinin ardından takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Sambacı, 29 hafta sonunda 9 gole ulaşarak dikkat çekti.

15 milyonluk teklif

Göztepe, Juan Silva’nın yükselen performansına rağmen son haftalarda gol bulduğu maçlarda galibiyet elde edemedi. Juan, sezonun ikinci yarısındaki ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydederken, mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Juan’ın gol attığı Galatasaray karşılaşmasını 3-1 kaybederken, Kasımpaşa ile oynanan maçtan ise 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Ara transfer döneminde Lille OSC’nin 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği Juan’ı kadroda tutan yönetimin, yaz transfer döneminde oyuncuyu daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı ifade edildi.