Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Körfezi’nde Mavişehir açıkları ve Gediz ağzı yeniden yeşile büründü. Kirliliğin tetiklediği deniz marulları, sıcak havayla birlikte istila boyutuna ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ ekipleri, koku ve balık ölümlerinin önüne geçmek için hem karadan hem denizden seferberlik başlattı.

7 amfibik araçla kesintisiz mesai

Deniz yüzeyini kaplayan bu istilacı bitkiler, kısa sürede çürüyerek sudaki oksijeni bitiriyor. Felaketi durdurmak isteyen ekipler, temizlik kapasitesini iki katına çıkardı. İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, filoya 5 yeni amfibik araç daha eklediklerini ve toplam 7 araçla gün doğumundan gün batımına kadar çalıştıklarını açıkladı.

Rakamlar tablonun ciddiyetini özetliyor. Geçen yılın tamamında Körfez’den 500 ton deniz marulu toplanmıştı. Bu yıl ise henüz Mayıs ayı bitmeden toplanan miktar 300 tona dayandı. Ekipler nefes almıyor.

Kirliliğin kaynağı ise Gediz ve Ağıl Deresi

İZDENİZ Genel Müdürü Marım, asıl sorunun Gediz Nehri ve Ağıl Deresi üzerinden taşınan kirlilik olduğunu vurguladı. Özellikle sığ alanlarda yoğunlaşan bu kirlilik, deniz marulu için adeta bir kuluçka merkezi yaratıyor.

Sadece yüzey temizliğiyle bu işin bitmeyeceğini belirten Marım, kalıcı çözümün Gediz Havzası’ndaki kirlilik akışının durdurulmasında yattığına dikkat çekti. Kirlilik kaynağında kesilmezse, Körfez’deki temizlik çalışmaları bir döngüye dönüşüyor.

1 Milyon ton dip çamuru çıkarıldı

Belediye, marul temizliğinin yanı sıra Körfez’in dibindeki yapısal sorunlara da neşter vuruyor. İZSU ekipleri tarafından yürütülen dip tarama çalışmalarında bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde çamur bertaraf edildi. Özellikle sirkülasyonu artırmak amacıyla Mavişehir bölgesinde derinleştirme çalışmaları devam ediyor.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazının devreye girmesiyle birlikte, geçen yılki balık ölümleri ve koku krizinin tekrarlanmaması hedefleniyor. Gözler şimdi Gediz Havzası'ndan gelecek çevresel adımlarda.