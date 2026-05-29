Resmi tatillerde toplumun huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için gece gündüz görev yapan emekçilere yönelik dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor. Tüm Bel-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, özellikle bayram dönemlerinde büyük özveriyle çalışan belediye personelinin fedakârlığına dikkat çekilerek, "Halkın güvenliği, kent yaşamının sürekliliği ve kamusal hizmetlerin aksamaması için resmi tatillerde de gece gündüz görev yapan tüm emekçilerin bayramını dayanışma duygularımızla kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kesintisiz hizmet yoğun çaba ile mümkün

Sendika yönetimi, özellikle bayram dönemlerinde sahada çalışan personelin büyük fedakârlık gösterdiğine dikkat çekti. Yangın, acil müdahale, denetim ve kamu düzeninin sağlanması gibi alanlarda görev yapan belediye çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin emekçilerin yoğun çabası sayesinde mümkün olduğu ifade edildi.

Tüm Bel-Sen Genel Merkezi açıklamasında ayrıca birlik ve dayanışma mesajı da verildi. Açıklamanın sonunda, “Daha eşit, daha adil ve daha güzel yarınları birlikte kuracağımıza olan inancımızla tüm dostlarımıza tekrar iyi bayramlar diliyoruz” denildi.