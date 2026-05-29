İzmirli fedakar baba Hüseyin Akıncı (40), futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşan 10 yaşındaki oğlu Musab için evinin balkonunu halı sahaya çevirdi. Geceleri fırında hamur youran, gündüzleri ise büfesinde gevrek satan Akıncı, uykusundan feragat ederek oğlunu geleceğin yıldızı yapmak için eğitiyor.

Balkon değil Futbol Akademisi

Mardinli olan ancak koyu bir Trabzonspor taraftarı olarak bilinen Akıncı ailesi, küçük Musab'ın içindeki futbol yeteneğini erken fark etti. Anne Meryem Başdaş Akıncı ile birlikte oğullarının arkasında durma kararı alan baba, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Musab'ı profesyonel bir kulübe yazdırmakla yetinmeyen baba, evde de disiplinli bir çalışma ortamı kurdu.

Evin balkonunu tamamen mini bir futbol sahasına dönüştüren Hüseyin Akıncı, antrenman aletlerinin büyük bölümünü kendi elleriyle imal etti. Şimdilerde 1461 Trabzonspor Kulübü altyapısında top koşturan 10 yaşındaki Musab, her gün bu balkonda saatlerce ter döküyor. Babası ise onun hem en büyük destekçisi hem de özel antrenörü.

Boyoz satışından sonra doğruca sahaya

Hüseyin Akıncı’nın bir günü adeta zamanla yarış halinde geçiyor. Her sabah saat 03.50'de uyanıp fırının yolunu tutan baba, öğle saat 12.00'ye kadar büfesinde İzmir'in meşhur gevrek ve boyozlarını satıyor. Mesaisi biter bitmez ise dinlenmek yerine soluğu oğlunun yanında alıyor.

Sadece balkonda kalmadıklarını, sokakları ve parkları da antrenman sahasına çevirdiklerini belirten Akıncı, önceliğinin futbol başarısı olmadığını vurguladı. Fedakar baba, "Musab'a her daim önce saygılı olmayı, iyi bir vatandaş olmayı, daha sonra da iyi bir futbolcu olmayı öğretmeye çalışıyorum" diyerek hayata bakışını özetledi.

"Hedefim Messi gibi olmak"

Hatice Hanım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan küçük Musab, balkonun yapım aşamasında babasına bizzat yardım ettiğini anlattı. Malzemeleri birlikte seçtiklerini söyleyen Musab'ın heyecanı gözlerinden okunuyor.

Balkondaki küçük dünyasında büyük hayaller kuran Musab, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Burası benim dünyam. Babam işten yorgun gelse bile beni saatlerce burada çalıştırıyor. En büyük hayalim Trabzonspor'da oynayan futbolcu ağabeylerimle tanışmak. İleride Lionel Messi gibi bir yıldız olmak ve Trabzonspor forması giymek istiyorum."

