Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) ve Kemalpaşa Belediyesi ortaklığıyla toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Sağlık işlemleri tamamlanan 30’u aşkın çocuk ve aileleri Dere Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikte buluştu. Program gün boyu sürdü.

Üstü açık araçlarla şehir turu yapıldı

Etkinlik, üstü açık araçlardan oluşan konvoyun ilçe merkezinde yaptığı turla başladı. Davul ve zurna eşliğinde Kemalpaşa sokaklarını gezen çocuklar, ardından kutlamaların yapılacağı Dere Mesire Alanı’na geçti.

Mesire alanındaki organizasyonda çocuklar için çeşitli eğlenceler düzenlendi.

"Sosyal dayanışmayı önemsiyoruz"

Programda konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, dernek olarak sadece sanayi ve ekonomi alanında değil, kentin sosyal yaşamında da aktif yer aldıklarını ifade etti. Özken, güçlü bir kent yapısının toplumsal dayanışmayla kurulabileceğini belirterek organizasyona katkı sunan Kemalpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.

"Hemşerilerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise belediye olarak geleneksel ve kültürel değerleri korumaya devam ettiklerini dile getirdi. Ailelerin heyecanını paylaştıklarını belirten Türkmen, çocukların gelecekteki başarılarına da şahitlik etmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Şölen, çocuklara sunulan ikramlar ve eğlenceli aktivitelerin ardından sona erdi.

