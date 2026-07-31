Olayın, Bayraklı'ya bağlı Çiçek Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, üç katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede yükselen dumanlar binayı etkisi altına alırken, içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 personel, olay yerine gelerek hem yangını kontrol altına almak hem de binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Zamanla yarıştılar!

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemde bulunan ekipler, eş zamanlı olarak apartmanda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ağırlık verdi. Yoğun dumanın etkisi altına aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplam 10 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.

Duygulandıran davranış!

Kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen bir an ise gözlerden kaçmadı. Yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşın nefes almakta zorlandığını gören bir itfaiye eri, kendi kullandığı oksijen maskesini çıkararak vatandaşa verdi.

10 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yangından kurtarılan ve dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderilen vatandaşların tedavi altına alındığı ifade edildi.