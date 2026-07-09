Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan orman yangınlarından biri de bugün İzmir’in Bayındır ilçesinde gerçekleşti. Bayındır ilçesine bağı Kızıloba Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Vatandaşlar ihbar için telefona sarıldı

Yangın bugün öğlen saatlerinde Kızıloba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaş panik halde telefonlarına sarıldı. İtfaiye ekiplerine yapılan ihbar sonrası bölgeye Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, Bayındır Belediyesi personeli ve çok sayıda vatandaş sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına havadan 2 helikopter ve karadan 5 arazözle müdahale edilirken, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.