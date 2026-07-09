Son Mühür- Geçtiğimiz hafta yatırımcı bulamadığı için lige katılmayacağını açıklayan İzmir temsilcisi Altınordu'dan bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Altyapı ve akademi başarıları ile de dikkat çeken kulüp, A takımın yarışmacı haklarının devri konusunda yatırımcı ile anlaşma sağladı ve köklü kulüp lige katılma kararı aldı.

Yatırımcının kimliği sır gibi saklanıyor

Kırmızı - lacivertli ekibi devralan yatırımcının kim olduğu henüz açıklanmazken, kulübün yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na lige katılım formunun son gününde teslim edileceği açıklandı.

Mehmet Özkan’ın kırmızı çizgisi: Altyapı ve tesisler devredilmedi

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Özkan, yapmış olduğu devir görüşmelerinde altyapı takımları, futbol okulları ve tesislerin kendi himayesi altında kalması şartını koymuştu. Başkan Mehmet Özkan, köklü kulübün misyonuna uymayan ve takımın ismini değiştirmek isteyen yatırımcıları kesin bir dille reddederek, geçen hafta imzaladığı lige katılmama kararıyla Altınordu camiasından büyük tepki görmüştü. Başkan Mehmet Özkan'ın geçen sezon takımın altyapısından Süper Lig kulüplerine transfer olan oyuncuların sözleşmelerinde yer alan bir sonraki satışından payların kendisine verilmesini istiyordu.