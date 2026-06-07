Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD kampını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile oynayacağı özel maçta sahaya çıkıyor. TSİ 01.00’de Chase Stadyumu’nda başlayacak mücadele öncesinde iki ekibin de sahaya süreceği ilk 11’ler netlik kazandı.

Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik,Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık sınavında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek moral kazandı. Ay-yıldızlılar, Venezuela ile oynayacağı hazırlık mücadelesinin ardından turnuva süresince konaklayacağı ve çalışmalarını sürdüreceği Arizona’nın Mesa kentindeki kamp merkezine geçecek.

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