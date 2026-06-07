Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD kampını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile oynayacağı özel maçta sahaya çıkıyor. TSİ 01.00’de Chase Stadyumu’nda başlayacak mücadele öncesinde iki ekibin de sahaya süreceği ilk 11’ler netlik kazandı.
İlk 11'ler belli oldu
Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik,Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül
İlk maçta farklı kazandık
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık sınavında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek moral kazandı. Ay-yıldızlılar, Venezuela ile oynayacağı hazırlık mücadelesinin ardından turnuva süresince konaklayacağı ve çalışmalarını sürdüreceği Arizona’nın Mesa kentindeki kamp merkezine geçecek.
D Grubu'nda yer alıyoruz
“Bizim Çocuklar” lakaplı A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin yer aldığı grupta ev sahibi ABD ile Paraguay da bulunuyor.