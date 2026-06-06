Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü, faaliyette olduğu 19 olimpik branşla başarıdan başarıya koşuyor. Kuruluşunun 100. yılında önemli başarılara imza atan İzmir temsilcisi, geleceğin Göztepeli çocuklarını yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, futbol branşı dışında takım sporları ve bireysel sporlara verdiği destekle, önemle dikkat çekiyor. Başkan Mehmet Sepil öncülüğünde Türkiye’nin en çok olimpik branşına sahip olan Göztepe Spor Kulübü, tekvando sporunda ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atıyor. İzmirli 15 yaşındaki Elif Esmira Özdirim, Bulgaristan’da gençler şampiyonasında tatamiye çıkarak ikinci oldu. İ

“İzmir’in gururu oldu”

İzmir’e ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatan genç sporcu ayakta alkışlandı. Göztepe Spor Kulübü Olimpik branşlar resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bulgaristan Gençler Grandprix’i Sofya’da gerçekleşti. Milli sporcumuz Elif Esmira Özdirim, 4 tur geçerek Bulgaristan GP 2.’si oldu. Sporcularımızı tebrik ederiz” ifadelerine yer verdi. Göztepeli Elif Esmira Özdirim, İzmir Konak Radikal Eğitim Kurumlarında öğrenim hayatına devam ediyor. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, başarılı sporcuyu tebrik etti.