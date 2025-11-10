Son Mühür - Piyasa verileri, sıfır otomobillerde 1 milyon TL’lik psikolojik sınırın önemini bir kez daha ortaya koydu. İşte Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller ve güncel başlangıç fiyatları: Fransız tasarımıyla dikkat çeken Citroën C3, 1 milyon 375 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Renault Clio: B segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Clio, 1 milyon 536 bin TL’den başlayan fiyatıyla listede öne çıkıyor. Opel Corsa: Dayanıklılığı ve güvenilir yapısıyla öne çıkan Opel Corsa ise 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araba

Fiat Egea: Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden biri olan Fiat Egea Sedan, fiyatını 999 bin 900 TL seviyesinde tutarak 1 milyon TL’nin altında kalan tek sıfır otomobil olma özelliğini sürdürdü.

Hyundai i10: Şehir içi kullanım için ideal modellerden biri olan Hyundai i10 ise 1 milyon 153 bin TL’den başlayan fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer aldı.