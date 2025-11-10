Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Kasım Pazartesi günü için yaptığı tahminlere göre, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Türkiye genelinde hava yer yer güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
10 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 23°C: Parçalı bulutlu
Çanakkale – 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul – 20°C: Parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 23°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 30°C: Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 25°C: Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 27°C: Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 22°C: Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
Rize – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 15°C: Az bulutlu
Kars – 16°C: Az bulutlu
Malatya – 20°C: Az bulutlu
Van – 16°C: Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 24°C: Az bulutlu
Gaziantep – 25°C: Az bulutlu
Mardin – 25°C: Az bulutlu
Siirt – 25°C: Az bulutlu