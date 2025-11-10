Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Kasım Pazartesi günü için yaptığı tahminlere göre, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Türkiye genelinde hava yer yer güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

10 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 23°C: Parçalı bulutlu

Çanakkale – 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul – 20°C: Parçalı bulutlu

Kırklareli – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 18°C: Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 23°C: Parçalı ve az bulutlu

İzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 30°C: Parçalı ve az bulutlu

Antalya – 25°C: Parçalı ve az bulutlu

Hatay – 27°C: Parçalı ve az bulutlu

Isparta – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

Konya – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Düzce – 22°C: Parçalı ve az bulutlu

Sinop – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

Rize – 19°C: Parçalı ve az bulutlu

Samsun – 19°C: Parçalı ve az bulutlu

Trabzon – 19°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 15°C: Az bulutlu

Kars – 16°C: Az bulutlu

Malatya – 20°C: Az bulutlu

Van – 16°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 24°C: Az bulutlu

Gaziantep – 25°C: Az bulutlu

Mardin – 25°C: Az bulutlu

Siirt – 25°C: Az bulutlu