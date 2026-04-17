SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Karabağlar Belediyesi ekipleri, Hatay Bahçelievler Camii arka sokağında, bir divan üzerinde yaşam mücadelesi veren engelli vatandaşa 'sosyal devlet' elini uzatmak yerine 'zabıta' pençesini gösterdi. 7-8 kişilik ekiple gelip engelli adamın tüm eşyasını kamyonete yükleyen belediye, geride sadece bir bebek arabası ve sızlayan vicdanlar bıraktı. Barınma alternatifi sunmayan belediye ekipleri adamın tüm eşyasını kamyonete yükleyip giderken, engelli vatandaş bebek arabasıyla yine sokağa terk edildi.

Belediye Görevlilerine Direnme Gücü Bulamadı



Hayırsever vatanlaşların kendisine verdiği bir divan uzun süredir aynı sokakta yaşamını sürdüren, soğuk havada bir battaniye ile örtünen 45 yaşından fiziksel engelli vatandaş,

Karabağlar belediyesinin 7-8 kişilik ekibin sabah baskınıyla şok yaşadı. "Çevre kirliliği" ve "şikayet" bahanesiyle bir insanın son sığınağı olan o eski divanı kamyonete atarken, aslında o engelli vatandaşın toplumdaki yerini ve onurunu da çöpe atıldı. 45 yaşlarındaki engelli vatandaş, 7 kişilik ekibe karşı direnme gücü biulamadan üç beş parça eşyasıyla birlikte yine sokağa terkedildi. Belediye ekipleri arkalarında yıkılmış bir hayat bırakarak olay yerinden ayrılırken, mahalle sakinleri yaşanan bu olayı "vicdansız" olarak nitelendirip sert tepki gösterdiler.

'Sen Bu Gece Nerde Kalacaksın?' Bile Demediler

Sabah saatlerinde baskın yapmanın ve görevlerini yapmanın gururunu yaşayan Karabağlar Belediyesi ekiplerinin sergilediği utanç ve duyarsızlık davranışı vatandaşların tepkisine neden oldu. Kimseye zararı olmayan 45 yaşındaki engeli vatandaşın eşyalarını kamyonete yükleyen görevlilerden bir tanesi bile, "Sen bu gece nerede kalacaksın? Ne yiyip, ne içeceksin?" sorusunu sormadı.

Temizlik mi, Yoksa İnsan Onurumu?

Belediye ekipleri için o sokağın "temizlenmesi" ve gelen "şikayetin" giderilmesi, bir insanın donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından daha önemli görüldü. Engelli vatandaş, elindeki bebek arabasına koyabildiği birkaç parça eşyasıyla meçhule doğru sürüklenirken, görüntülerde engelli vatandaşın kamyonete yüklenen onuru akıllara kazındı.

