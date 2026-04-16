Son Mühür- İzmir güne susuzlukla başladı. 16 Nisan 2026 tarihinde 3 ilçede meydana gelen su kesintileri 2 saat ve 6 saat arasında değişiklik gösterecek. Planlı yapılan kesinti İzmir'in Karabağlar ilçesini etkiledi. İZSU'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi’nde, arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında, 16.04.2026 Çarşamba gününden başlayarak 22 gün boyunca (pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında üç saat süreli su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Arıza kaynaklı kesintiden ise iki ilçe etkilendi. Çiğli'de 2 saatlik, Ödemiş'te 6 saatlik olan kesinti vatandaşı olumsuz etkiledi.

Kesinti neden ve açıklaması İZSU tarafından duyuruldu:

ÇİĞLİ

Mahalleler: Atatürk, Esentepe, İzkent

Tarih: 16.04.2026

Saat: 06:15 – 08:15

Süre: Yaklaşık 2 saat

Nedeni: Elektrik arızası

Açıklama: Gediz A.Ş. kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bölgedeki pompalar devre dışı kalacak.

ÖDEMİŞ

Mahalle: Çaylı

Tarih: 16.04.2026

Saat: 07:40 – 14:00

Süre: Yaklaşık 6 saat

Nedeni: Ana boru arızası

Açıklama: Çaylı Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.